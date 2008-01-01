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Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.
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Новости Происшествия | 12 сентября 2019 | 21:35
Пограничники задержали группу индийских нелегалов
За незаконное пересечение границы сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали группу нелегалов из Индии в сопровождении российского проводника.
Как отмечают в пресс-центре Госпогранохраны, 7 сентября, в Зилупском крае (волость Пасиенес), при содействии с российскими пограничниками была проведена операции "Кордон 2019", в рамках которой сотрудники Лудзенского управления ГПС задержали группу нелегалов: четверых граждан Индии и одного гражданина России.
Вся группа помещена в изолятор, начат уголовный процесс.
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