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Новости Происшествия | 12 сентября 2019 | 21:35

Пограничники задержали группу индийских нелегалов

Пресс-фото

За незаконное пересечение границы сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали группу нелегалов из Индии в сопровождении российского проводника.

Как отмечают в пресс-центре Госпогранохраны, 7 сентября, в Зилупском крае (волость Пасиенес), при содействии с российскими пограничниками была проведена операции "Кордон 2019", в рамках которой сотрудники Лудзенского управления ГПС задержали группу нелегалов: четверых граждан Индии и одного гражданина России.

Вся группа помещена в изолятор, начат уголовный процесс.

Delfi.lv

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