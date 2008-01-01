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Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.

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Новости Спорт | 12 сентября 2019 | 21:10

В Даугавпилсе появились три новые площадки с уличными тренажерами

Daugavpils.lv

В Крепости, на Новом Форштадте и на Эспланаде летом этого года созданы новые спортивные площадки и установлены мультифункциональные уличные тренажеры, предусмотренные для тренировки мускулатуры и функциональных тренировок.

В городе создается среда, благоприятная для детей и молодежи, регулярно создаются новые объекты для активного отдыха и занятий спортом, детские игровые площадки и спортивные площадки для популяризации здорового образа жизни среди населения. Теперь даугавпилчане могут тренироваться рядом со скейт-парком в парке на Эспланаде, во дворе домов по ул.Авеню19-21 на Новом Форштадте, а также в районе ул. Коменданта, 5 в Крепости.

Уличные тренажеры были установлены благодаря сотрудничеству с Агентством развития Латгальского региона Interreg V-A в рамках проекта программы Латвийско-Литовского трансграничного сотрудничества на 2014 – 2020 год LLI-402 «Социальная интеграция молодежи из группы риска, основанная на занятиях спортом». Цель проекта – способствовать интеграции проживающих на приграничной территории Латвии – Литвы детей и подростков из группы риска посредством занятий спортом, улучшая общественную уличную спортивную инфраструктуру и доступность занятий, а также обеспечивая функционирование системы социальной поддержки и сотрудничество между организациями для создания спортивной культуры на этих территориях.

Проект софинансирует Европейский Союз. В результате его осуществления будет улучшена и оборудована публично доступная спортивная инфраструктура в 11 самоуправлениях Латвии, в том числе в Даугавпилсе, и в двух самоуправлениях Литвы.

Daugavpils.lv

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