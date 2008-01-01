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Новости Культура | 12 сентября 2019 | 20:58

15-й Международный симпозиум живописи «Марк Ротко 2019»

Пресс-фото

20 сентября в 16.00 во время торжественного мероприятия, посвященного 116-й годовщине Марка Ротко, в Арт - центре имени Марка Ротко будут приветствованы десять художников из разных стран мира, и открыт 15-й Международный симпозиум живописи «Mark Rothko 2019».

В честь памяти всемирно известного художника Марка Ротко, ежегодно в сентябре Даугавпилс превращается в творческое место встречи для латвийских и иностранных художников, которые приезжают не только из соседних с Латвией стран, но и с разных континентов, чтобы две недели работать в резиденции Даугавпилсского арт - центра имени Марка Ротко и создавать уникальные произведения искусства, черпая вдохновение в атмосфере города детства Ротко, и в культурной среде Даугавпилсской крепости и Латгальского региона.

Традиция Международного симпозиума живописи «Марк Ротко» началась в 2004 году, когда он был организован в формате пленэра. В этом году симпозиум проходит уже в пятнадцатый раз с целью осмысливать уникальность наследия Марка Ротко, привлекать внимание к Даугавпилсу, как родному городу художника, и поощрять интерес к Даугавпилсу, как к художественно-стимулирующей среде, а также пополнять коллекцию современной живописи Арт - центра имени Марка Ротко.

В Международном симпозиуме живописи «Марк Ротко 2019» приняли участие десять художников из восьми стран: Барбара Розенгарт (Германия), Чонгьин Юан (Китай), Дастин Борк (США), Иева Лапиня-Страздите (Латвия), Джеймс Кендел Хиггинс (США), Кузан Огг (США), Линда Козуле (Латвия), Ребекка Брэдли (Великобритания/Ирландия), Риту Агарвал (Индия) и Сергей Криштапович (Беларусь).

В день рождения художника Марка Ротко 25 сентября в 15.00 в Центре Ротко участники симпозиума представят себя и познакомят со своей творческой деятельностью.

После двухнедельной интенсивной работы в Даугавпилсском Арт - центре имени Марка Ротко симпозиум завершится открытием выставки работ участников симпозиума 4 октября в 16.00.

 

Поддержка мероприятий: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Caparol.

Арт - центр имени Марка Ротко

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