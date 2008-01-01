Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 сентября
Именины:
Эрна, Эва, Эвита / Александр, Арсений
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1003 ()
|GBP
|0.8913 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.8661 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Синоптики: в воскресенье будет более облачно и тепло
В воскресенье в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы, местами пройдут кратковремен ...
2. Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон
3. В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой
4. Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс
5. Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»
6. В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок
7. Праздник главной улицы Даугавпилса пройдет под знаком воды
8. Подписан протокол о намерении для сотрудничества с Союзом глухих Латвии
9. «Артишок-2019»: спорт, танцы, эксперименты и «Bermudu divstūris»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 12 сентября 2019 | 20:34
Даугавпилс решил выйти из Союза самоуправлений
Сегодня Даугавпилсская дума приняла решение о выходе города из Латвийского союза самоуправлений. Главным аргументом называют неспособность организации представлять интересы муниципалитетов в ситуации, когда правительство принимает решения, увеличивающие нагрузку на края, например, в том, что касается платы за питание детей в детсадах, сообщает Latvijas Radio.
Решение принято большинством голосов, двое высказались против, один воздержался.
Ежегодной Даугавпилс платит союзу 70 — 80 тыс евро, и дума не видит ни одного аргумента за продолжение работы в организации, заявил мэр города Андрей Элксниньш.
«Латвийский союз самоуправлений действует в узких политических интересах, интересах одной партии. Абсолютно забывает о равенстве жителей, о поддержке инфраструктурных объектов в Латгале, о дорогах в Латгале, о питании детей 1-4-х классов, о двойственной позиции в контексте территориальной реформы. Продолжать платить 70 тыс евро в год мы не видим никакого смысла», — заявил он.
Ранее он в своем Facebook указал, что в четверг, 12 сентября, Даугавпилсская дума примет решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений.
Как отмечает агентство LETA, Даугавпилс рассматривает возможность выхода и из других организаций, в том числе Ассоциации крупных городов Латвии.
По данным архива LETA, в 2012 году из Союза самоуправлений Латвии вышла краевая дума Краславы, однако пять лет спустя она вновь вернулась в организацию.
Добавить комментарий