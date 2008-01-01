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Новости Политика | 12 сентября 2019 | 20:34

Даугавпилс решил выйти из Союза самоуправлений

Пресс-фото

Сегодня Даугавпилсская дума приняла решение о выходе города из Латвийского союза самоуправлений. Главным аргументом называют неспособность организации представлять интересы муниципалитетов в ситуации, когда правительство принимает решения, увеличивающие нагрузку на края, например, в том, что касается платы за питание детей в детсадах, сообщает Latvijas Radio.

Решение принято большинством голосов, двое высказались против, один воздержался.

Ежегодной Даугавпилс платит союзу 70 — 80 тыс евро, и дума не видит ни одного аргумента за продолжение работы в организации, заявил мэр города Андрей Элксниньш.

«Латвийский союз самоуправлений действует в узких политических интересах, интересах одной партии. Абсолютно забывает о равенстве жителей, о поддержке инфраструктурных объектов в Латгале, о дорогах в Латгале, о питании детей 1-4-х классов, о двойственной позиции в контексте территориальной реформы. Продолжать платить 70 тыс евро в год мы не видим никакого смысла», — заявил он.

Ранее он в своем Facebook указал, что в четверг, 12 сентября, Даугавпилсская дума примет решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений.

Как отмечает агентство LETA, Даугавпилс рассматривает возможность выхода и из других организаций, в том числе Ассоциации крупных городов Латвии.

По данным архива LETA, в 2012 году из Союза самоуправлений Латвии вышла краевая дума Краславы, однако пять лет спустя она вновь вернулась в организацию.

LSM
 

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