Латвийцы смогут попасть в Петербург по бесплатной э-визе

Новости В мире | 12 сентября 2019 | 20:30

Пресс-фото Пресс-фото

Со следующего месяца граждане 53 стран — в том числе и Латвии — смогут поехать в Санкт-Петербург и Ленобласть по бесплатной электронной визе. Ранее такая система появилась для въезда в Калининград.

Как сообщает РИА Новости, новый порядок вступает в силу с 1 октября. В числе стран, граждане которые могут ездить в Петербург и Ленинградскую область без визы — все государства ЕС.

Указ о введении с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую область для иностранных граждан был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 июля. Он предусматривает, что поездки продолжительностью не более 8 дней могут осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз — в форме электронных документов. Использовать такую визу для въезда необходимо в течение 30 суток с момента ее получения.

Как подчеркнул на проходящем в Бонне германо-российском форуме «Петербургский диалог» губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в список государств, чьи граждане могут оформить э-визу в этот анклав, вошли все страны ЕС, за исключением Великобритании, а также страны Дальнего Востока. За две недели работы «калининградских электронных виз» было подано более восьми тысяч заявлений, в область уже въехали около 1500 иностранцев из 26 стран, сообщил губернатор.

Для получения визы в Санкт-Петербург процедура такая же, как в случае посещения Калининграда. Rus.Lsm.lv уже писал, что необходимо будет лишь оформить заявление на сайте российского МИДа и приложить файл с фотографией. Ее оформят за четыре календарных дня — бесплатно. На границе, разумеется, понадобится действительный паспорт. Список конкретных государств пока не опубликован.

Однако находиться по э-визе иностранцам можно будет только на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Это означает, что желающим придется добираться из Латвии до Санкт-Петербурга либо самолетом, либо через Финляндию или Эстонию.

В петербургской туристической отрасли новость оценивают положительно и ожидают резкого роста въездного туризма — в течение ближайших пары лет — в полтора раза, до 12 миллионов гостей ежегодно.

Однако есть одна деталь, замечают «С.-Петербургские ведомости»: такой порядок оформления э-виз будет применяться до введения в России единой однократной электронной визы на федеральном уровне (ориентировочно — с 2021 года). На Петербургском международном экономическом форуме и позднее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявляла, что единая федеральная виза, в отличие от действующих сейчас, будет платной, а срок пребывания гостей по ней может составить до 16 суток вместо теперешних восьми.

Из государств бывшего СССР, убедился Rus.Lsm.lv на сайте МИДа Латвии, без визы или получив предварительное согласование въезда, граждане Латвии могут въезжать в Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Украину, Узбекистан (и, разумеется, соседние Литву и Эстонию).

В Белоруссию и граждане, и неграждане, как уже писал Rus.Lsm.lv, с 2017 года могут въезжать без визы — если прибывают и отбывают через минский аэропорт.

Неграждане Латвии могут без визы пересекать российскую границу, для граждан же до сих пор требовались визы (жители приграничных территорий могут воспользоваться и особым режимом, который, как в конце прошлого года писал Rus.Lsm.lv, был заметно упрощен).

Переговоры о взаимном введении безвизового режима между ЕС и РФ были, как тогда писал Rus.Lsm.lv, остановлены Евросоюзом весной 2014 года — в контексте общего санкционного режима из-за противоправных действий России в Крыму и в восточных областях Украины.

LSM