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Новости Культура | 12 сентября 2019 | 20:16

Поэтесса Фаина Осина презентовала новую книгу

LSM

В рамках Дней поэзии в даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко презентовали новый поэтический сборник Фаины Осиной «Эхо каменной звезды». Книга — десятая по счету и вышла в год «круглого» юбилея автора. «Очередная последняя книга», — с присущей ей иронией заметила Фаина Петровна.

О стихах говорить и писать трудно. С одной стороны, есть наука, высокое литературоведение, абсолютно в формате блога неуместное. С другой стороны, рассказывать, о чем стихи — мягко говоря, занятие странное. Все они «о времени и о себе», и сборник Фаины Петровны не исключение. Ее тексты густые, многослойные, пронизанные прямыми и скрытыми цитатами. Уж точно не для дураков. А дальше надо просто читать и «разгадывать ребусы», как сказал бард Валерий Ермаченко, исполнивший песню на стихи Осиной.

Совсем не претендуя на разгадку, отмечу: в книге первый раздел называется «Двинская крепость», он наполнен «крепостными» именами и событиями — от 1812 года до Марка Ротко; далее идет цикл, посвященный Саянам — месту, связанному с рождением и детством автора, а потом конкретика как бы совсем уходит, и правит бал чистая метафизика. Заключительная глава — «Ключ от призрачной двери», как говорит Осина, «погружение в поиск фантастической двери, ключи от которой даны вечностью».

Вообще презентация получилась очень душевная, без юбилейного пафоса, который Фаина Петровна не любит.

Актеры Даугавпилсского театра Ирина Кешишева и Юрий Лосев читали стихи из нового сборника, уже упомянутый Валерий Ермаченко и Елена Виткевич пели, многочисленные друзья и коллеги по поэтическому цеху поздравляли и дарили цветы.

LSM

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