Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 сентября
Именины:
Эрна, Эва, Эвита / Александр, Арсений
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня самым верным вашим союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые вам, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами, безо всяких усилий с вашей стороны.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1003 ()
|GBP
|0.8913 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.8661 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Синоптики: в воскресенье будет более облачно и тепло
В воскресенье в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы, местами пройдут кратковремен ...
2. Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон
3. В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой
4. Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс
5. Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»
6. В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок
7. Праздник главной улицы Даугавпилса пройдет под знаком воды
8. Подписан протокол о намерении для сотрудничества с Союзом глухих Латвии
9. «Артишок-2019»: спорт, танцы, эксперименты и «Bermudu divstūris»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 12 сентября 2019 | 20:16
Поэтесса Фаина Осина презентовала новую книгу
В рамках Дней поэзии в даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко презентовали новый поэтический сборник Фаины Осиной «Эхо каменной звезды». Книга — десятая по счету и вышла в год «круглого» юбилея автора. «Очередная последняя книга», — с присущей ей иронией заметила Фаина Петровна.
О стихах говорить и писать трудно. С одной стороны, есть наука, высокое литературоведение, абсолютно в формате блога неуместное. С другой стороны, рассказывать, о чем стихи — мягко говоря, занятие странное. Все они «о времени и о себе», и сборник Фаины Петровны не исключение. Ее тексты густые, многослойные, пронизанные прямыми и скрытыми цитатами. Уж точно не для дураков. А дальше надо просто читать и «разгадывать ребусы», как сказал бард Валерий Ермаченко, исполнивший песню на стихи Осиной.
Совсем не претендуя на разгадку, отмечу: в книге первый раздел называется «Двинская крепость», он наполнен «крепостными» именами и событиями — от 1812 года до Марка Ротко; далее идет цикл, посвященный Саянам — месту, связанному с рождением и детством автора, а потом конкретика как бы совсем уходит, и правит бал чистая метафизика. Заключительная глава — «Ключ от призрачной двери», как говорит Осина, «погружение в поиск фантастической двери, ключи от которой даны вечностью».
Вообще презентация получилась очень душевная, без юбилейного пафоса, который Фаина Петровна не любит.
Актеры Даугавпилсского театра Ирина Кешишева и Юрий Лосев читали стихи из нового сборника, уже упомянутый Валерий Ермаченко и Елена Виткевич пели, многочисленные друзья и коллеги по поэтическому цеху поздравляли и дарили цветы.
Добавить комментарий