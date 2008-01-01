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Новости Экономика | 12 сентября 2019 | 20:10

В банке PNB «застряли» 1,3 млн евро Даугавпилса — мэр

D-fakti.lv

В PNB banka, в отношении которого сегодня суд примет решение о его неплатежеспособности, хранил часть средств самоуправления Даугавпилса, подтвердил в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения мэр этого города Андрей Элксниньш.

«Это был налог на недвижимость на сумму в 650 тыс. евро. И коммунальные платежи жителей на такую же сумму. Всего – 1,3 млн евро», - подтвердил Элксниньш в эфире передачи.

Он выразил надежду, что администратор неплатежеспособности банка или другое лицо, в зависимости от принятого в отношении банка решения, позволят вернуть Даугавпилсу эти деньги.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, Комиссия по рынку финансов и капитала потребовала от PNB banka вечером 15 августа не позднее 21 часа полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе перечисление платежей клиентов. Такая мера принята во избежание утечки капиталов из банка. Это означает, что с указанного времени остановлена работа всех расчетных карт PNB banka и банкоматов, а также все интернет-платежи. В последующем заявлении банк назвал решение регулятора «скоропалительным».

В марте с.г. Европейский центробанк уже решил перенять PNB banka под свое прямое управление. Решение было принято в связи с запросом FKTK из-за международного судебного процесса банка против латвийского государства.

Сообщается, что показатель достаточности капитала у банка по состоянию на 31 декабря прошлого года был 12,48%, тогда как требование регулятора — обеспечить не менее 14%.

В конце июня банк объявил, что группа инвесторов из Европы и США приобрела 60% его акций. Имена этих инвесторов не разглашались. Но как сообщало LTV, один из этих новых акционеров — ближневосточный нефтемагнат, миллиардер Роджер Тамраз.

Как уже писал Rus.lsm.lv, прежний председатель правления PNB Banka Оливер Врамвел ушел в отставку 30 июля. Он руководил банком с 2013 года. В правлении остались работать члены правления Анна Вербицка, Дмитрий Калмыков, Алексей Кутявин и Наталия Игнатьева.

LSM
 

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