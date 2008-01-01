Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 сентября
Именины:
Эрна, Эва, Эвита / Александр, Арсений
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1003 ()
|GBP
|0.8913 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.8661 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Синоптики: в воскресенье будет более облачно и тепло
В воскресенье в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы, местами пройдут кратковремен ...
2. Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон
3. В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой
4. Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс
5. Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»
6. В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок
7. Праздник главной улицы Даугавпилса пройдет под знаком воды
8. Подписан протокол о намерении для сотрудничества с Союзом глухих Латвии
9. «Артишок-2019»: спорт, танцы, эксперименты и «Bermudu divstūris»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 сентября 2019 | 20:07
Банк PNB признан неплатежеспособным
Рижский городской суд Видземского предместья признал банк PNB неплатежеспособным — о решении журналистов LTV информировала Комиссия по рынку финансов и капитала.
Она обратилась с просьбой признать банк неплатежеспособным. Это было сделано в качестве ответа на решение Европейского центробанка считать PNB финансовым учреждением, у которого есть или в будущем могут быть финансовые трудности. Одновременно комиссия попросила назначить администратором неплатежеспособности Виго Крастиньша.
Банк не согласен с регулятором в том, что из-за финансовых трудностей должен закрыться. Сумма, необходимая, чтобы в глазах комиссии стабилизировать ситуацию, составляет 146 млн евро, и эти обязательства банк мог бы выполнить, ранее заявило его руководство. Оно также не согласно, что о готовности вложить средства заявило слишком поздно.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, Комиссия по рынку финансов и капитала потребовала от PNB banka вечером 15 августа не позднее 21 часа полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе перечисление платежей клиентов. Такая мера принята во избежание утечки капиталов из банка. Это означает, что с указанного времени остановлена работа всех расчетных карт PNB banka и банкоматов, а также все интернет-платежи. В последующем заявлении банк назвал решение регулятора «скоропалительным».
В марте с.г. Европейский центробанк уже решил перенять PNB banka под свое прямое управление. Решение было принято в связи с запросом FKTK из-за международного судебного процесса банка против латвийского государства.
Сообщается, что показатель достаточности капитала у банка по состоянию на 31 декабря прошлого года был 12,48%, тогда как требование регулятора — обеспечить не менее 14%.
В конце июня банк объявил, что группа инвесторов из Европы и США приобрела 60% его акций. Имена этих инвесторов не разглашались. Но как сообщало LTV, один из этих новых акционеров — ближневосточный нефтемагнат, миллиардер Роджер Тамраз.
Как уже писал Rus.lsm.lv, прежний председатель правления PNB Banka Оливер Врамвел ушел в отставку 30 июля. Он руководил банком с 2013 года. В правлении остались работать члены правления Анна Вербицка, Дмитрий Калмыков, Алексей Кутявин и Наталия Игнатьева.
Свои вклады в виде гарантированного государством возмещения в полном объеме получат 99,2% клиентов PNB Banka. Все вклады на сумму до 100 тысяч евро будут выплачены их владельцам из средств Фонда гарантии вкладов. Гарантированное государством возмещение распространяется на зарплаты, пенсии, а также на накопления клиентов банка и проценты по ним, начисленные до 15 августа 2019 года.
Как ранее сообщал Rus/lsm.lv, 22 августа начался процесс выплаты гарантированных государством возмещений клиентам PNB Banka — эту функцию взял на себя по поручению Комиссии по рынку финансов и капитала банк Citadele.
В связи с внезапным закрытием PNB Banka, у которого свыше 90% клиентов — мелкие, и среди них велика доля пенсионеров, его пожилые клиенты теперь несут дополнительные издержки. Примерно 40 тысячам клиентов, которые получали в PNB bankа пенсии и пособия, необходимо открыть счет в другом банке и обратиться в Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA). Как ранее писал Rus.lsm.lv, многочисленные пожилые клиенты из-за закрытия PNB на неделю остались без доступа к своим средствам.
Добавить комментарий