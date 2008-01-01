Банк PNB признан неплатежеспособным

Новости Латвия | 12 сентября 2019 | 20:07

LETA LETA

Рижский городской суд Видземского предместья признал банк PNB неплатежеспособным — о решении журналистов LTV информировала Комиссия по рынку финансов и капитала.

Она обратилась с просьбой признать банк неплатежеспособным. Это было сделано в качестве ответа на решение Европейского центробанка считать PNB финансовым учреждением, у которого есть или в будущем могут быть финансовые трудности. Одновременно комиссия попросила назначить администратором неплатежеспособности Виго Крастиньша.

Банк не согласен с регулятором в том, что из-за финансовых трудностей должен закрыться. Сумма, необходимая, чтобы в глазах комиссии стабилизировать ситуацию, составляет 146 млн евро, и эти обязательства банк мог бы выполнить, ранее заявило его руководство. Оно также не согласно, что о готовности вложить средства заявило слишком поздно.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, Комиссия по рынку финансов и капитала потребовала от PNB banka вечером 15 августа не позднее 21 часа полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе перечисление платежей клиентов. Такая мера принята во избежание утечки капиталов из банка. Это означает, что с указанного времени остановлена работа всех расчетных карт PNB banka и банкоматов, а также все интернет-платежи. В последующем заявлении банк назвал решение регулятора «скоропалительным».

В марте с.г. Европейский центробанк уже решил перенять PNB banka под свое прямое управление. Решение было принято в связи с запросом FKTK из-за международного судебного процесса банка против латвийского государства.

Сообщается, что показатель достаточности капитала у банка по состоянию на 31 декабря прошлого года был 12,48%, тогда как требование регулятора — обеспечить не менее 14%.

В конце июня банк объявил, что группа инвесторов из Европы и США приобрела 60% его акций. Имена этих инвесторов не разглашались. Но как сообщало LTV, один из этих новых акционеров — ближневосточный нефтемагнат, миллиардер Роджер Тамраз.

Как уже писал Rus.lsm.lv, прежний председатель правления PNB Banka Оливер Врамвел ушел в отставку 30 июля. Он руководил банком с 2013 года. В правлении остались работать члены правления Анна Вербицка, Дмитрий Калмыков, Алексей Кутявин и Наталия Игнатьева.

Свои вклады в виде гарантированного государством возмещения в полном объеме получат 99,2% клиентов PNB Banka. Все вклады на сумму до 100 тысяч евро будут выплачены их владельцам из средств Фонда гарантии вкладов. Гарантированное государством возмещение распространяется на зарплаты, пенсии, а также на накопления клиентов банка и проценты по ним, начисленные до 15 августа 2019 года.

Как ранее сообщал Rus/lsm.lv, 22 августа начался процесс выплаты гарантированных государством возмещений клиентам PNB Banka — эту функцию взял на себя по поручению Комиссии по рынку финансов и капитала банк Citadele.

В связи с внезапным закрытием PNB Banka, у которого свыше 90% клиентов — мелкие, и среди них велика доля пенсионеров, его пожилые клиенты теперь несут дополнительные издержки. Примерно 40 тысячам клиентов, которые получали в PNB bankа пенсии и пособия, необходимо открыть счет в другом банке и обратиться в Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA). Как ранее писал Rus.lsm.lv, многочисленные пожилые клиенты из-за закрытия PNB на неделю остались без доступа к своим средствам.

LSM

