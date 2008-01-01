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Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.
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Новости Происшествия | 11 сентября 2019 | 19:15
В Даугавпилсе в ходе обыска изъяли сигареты и иностранные медикаменты
4 сентября этого года в Даугавпилсе сотрудники Госпогранохраны изъяли большое количество иностранных медикаментов и более 60 тысяч контрабандных сигарет.
Так, в прошлую среду в рамках начатого уголовного процесса в связи с незаконным хранением, перевозкой и реализацией алкогольных напитков и табачных изделий пограничники, проводя проверку оперативной информации в сотрудничестве с кинологом с собакой, в Даугавпилсе провели обыски на одном из складов рынка, где нашли большое количество медикаментов иностранного производства и 61 140 сигарет различных акцизных марок и без них вовсе.
Изъятый товар и материалы уголовного дела переданы для проведения дальнейших процессуальных действий сотрудникам Госполиции.
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