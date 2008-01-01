В Даугавпилсе в ходе обыска изъяли сигареты и иностранные медикаменты

Новости Происшествия | 11 сентября 2019 | 19:15

4 сентября этого года в Даугавпилсе сотрудники Госпогранохраны изъяли большое количество иностранных медикаментов и более 60 тысяч контрабандных сигарет.

Так, в прошлую среду в рамках начатого уголовного процесса в связи с незаконным хранением, перевозкой и реализацией алкогольных напитков и табачных изделий пограничники, проводя проверку оперативной информации в сотрудничестве с кинологом с собакой, в Даугавпилсе провели обыски на одном из складов рынка, где нашли большое количество медикаментов иностранного производства и 61 140 сигарет различных акцизных марок и без них вовсе.

Изъятый товар и материалы уголовного дела переданы для проведения дальнейших процессуальных действий сотрудникам Госполиции.

TVnet.lv