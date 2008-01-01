Трагическая авария в Латгале: погиб 28-летний водитель

Новости Происшествия | 11 сентября 2019 | 19:09

Пресс-фото Пресс-фото

10 сентября в Латгале произошла автоавария, в результате которой погиб один человек, сообщает Госполиция.

По словам представителя Госполиции Ксении Беловой, водитель 1991 года рождения выбрал небезопасную скорость движения и его автомобиль Mercedes Benz на повороте съехал с дороги. В несчастном случае также пострадал пассажир 1966 года рождения, он был доставлен в больницу.

TVnet.lv