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Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей - вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.

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Новости Происшествия | 11 сентября 2019 | 19:09

Трагическая авария в Латгале: погиб 28-летний водитель

Пресс-фото

10 сентября в Латгале произошла автоавария, в результате которой погиб один человек, сообщает Госполиция.

По словам представителя Госполиции Ксении Беловой, водитель 1991 года рождения выбрал небезопасную скорость движения и его автомобиль Mercedes Benz на повороте съехал с дороги. В несчастном случае также пострадал пассажир 1966 года рождения, он был доставлен в больницу.

TVnet.lv

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