Латвийские детские научные центры поддержат деньгами из Норвегии

Новости Общество | 11 сентября 2019 | 18:51

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В Даугавпилсе готовят проект по созданию научно-образовательного центра. В городе с 2015 года уже работает центр любознательности, где в игровой форме дети знакомятся с физикой или химией. Теперь там создадут лаборатории, где учитель сможет провести урок для класса, если нужного оборудования нет в школе. Кроме того, подобные центры появятся в Цесисе, Лиепае и Вентспилсе, сообщает Латвийское радио-4.

С 1 июля этого года научный центр Zinoо в Даугавпилсе стал муниципальным учреждением. До этого он был частью общества «Объединение научных центров Латвии», зарегистрированного в Цесисе. Теперь он называется Даугавпилсский инновационный центр, находится на старом месте в здание бывшего кинотеатра «Ренессанс» и работает в прежнем режиме. Кроме изменений в экспозиции разработают учебные программы.

«Основной наш партнёр — Даугавпилсский университет, который нам поможет разработать занятия для детей и учителей. У учителей тоже будут возможности. К примеру, учитель физики или информатики придумал тему, а на базе школы нет материала или экспонатов — и он может привести свободно свой класс в наш центр. По проекту — это будет образовательная направленность для учителей и молодёжи нашего региона и всей Латвии», — рассказала Кристина Тейване, руководитель центра.

Даугавпилс станет частью большого государственного проекта, стоимость которого — 17 миллионов евро. Город получить часть этих денег, объясняет глава Департамента развития Дайна Кривиня:

«Недавно Министерство финансов и Министерство иностранных дел Норвегии заключили соглашение, в результате которого в Латвии создадут четыре региональных инновационных центра. У каждого центра своя специализация. В Даугавпилсе это предпринимательство. В течение трёх лет центр должен стать современным местом, где школьники смогут определиться со своей карьерой».

Сейчас в департаменте готовят документы для подачи проекта. Параллельно в думе хотят запустить другой проект, чтобы утеплить и отремонтировать здание, рассказывает заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский:

«Мы планируем получить 1,8 млн евро. Почти 1,2 млн пойдёт на новое оборудование, которое будет поставлено. Кроме этого 200 000 — софинансирование самоуправления. Кроме этого мы хотим привлечь от 500 тысяч до миллиона евро на приведение в порядок здания, благоустройство территории, утеплять снаружи мы не можем, надо изнутри утеплять».

Поддержку также получат центры в Цесисе, Лиепае и Вентспилсе. Старший эксперт Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Антра Янсоне объяснила, что деньги даёт норвежская программа. В сумме это 17 миллионов евро, из которых 2,5 млн евро выделяет государство.

«Этот проект даёт финансирование не только на центры инноваций, но и на балтийскую исследовательскую программу, стипендии. Что касается инновационных центров, то в первую очередь это города, где уже несколько лет работают так называемые Zinoo-центры или Democentrs в Вентспилсе. В этих самоуправлениях есть база, на которой можно создавать инновационные центры», — указала она.

При этом 10% стоимости проекта каждое самоуправление должно предоставить из своего бюджета. Лиепая, как и Даугавпилс, отремонтирует своё здание. В Вентспилсе и Цесисе появятся новые строения.

«В Цесисе и Вентспилсе построят новые здания, но не за норвежские деньги. Самоуправление вложит свои средства или привлечёт другие источники финансирования. Даугавпилсу, Цесису и Вентспилсу по норвежскому инструменту выделяют по два миллиона. Лиепая получит 900 тысяч», — добавила Янсоне.

Центры включены в единую сеть, и любой класс может приехать свободно в один из четырёх центров.

LSM