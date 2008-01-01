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Новости Политика | 11 сентября 2019 | 14:12

Латвийский союз самоуправлений будет уговаривать Даугавпилс остаться

Пресс-фото

Упреки Даугавпилса в адрес Латвийского Союза самоуправлений (LSP) о неспособности защитить интересы всех муниципалитетов, из-за чего Даугавпилс принял решение покинуть организацию, являются недоразумением, которое следует обсудить, заявил в утреннем эфире Латвийского телевидения руководитель LPS Гинт Каминскис.

По словам Каминскиса, ан среду у него запланирована встреча с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем, а для LPS важно, чтобы каждое латвийское самоуправление состояло в организации.

Каминскис опроверг упреки, что LPS не заботится о региональном развитии и снижении неравенства регионов, пообещав разъяснить Элксниньшу позицию организации и все неясные вопросы.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в четверг, 12 сентября, Даугавпилсская дума примет решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений, сообщил в социальной сети Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
 

LSM

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