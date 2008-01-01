Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 сентября

Именины:
Сигне, Сигния / Анастасий, Иван

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
14 .. 16 C
Утро
15 .. 17 C
День
20 .. 22 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Синоптики: в воскресенье будет более облачно и тепло

В воскресенье в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы, местами пройдут кратковремен ...

2. Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон

3. В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок

4. В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой

5. Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс

6. Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»

7. Новый творческий сезон открывает концерт Дней белорусской культуры

8. Праздник главной улицы Даугавпилса пройдет под знаком воды

9. Подписан протокол о намерении для сотрудничества с Союзом глухих Латвии

10. «Артишок-2019»: спорт, танцы, эксперименты и «Bermudu divstūris»

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 11 сентября 2019 | 14:04

Во второй половине недели будет прохладно и дождливо

vk.com

Во второй половине недели на территорию Латвии придут циклоны, поэтому будет облачно, ветрено, местами дождливо и прохладно, прогнозируют синоптики.

В четверг во второй половине дня температура у побережья будет +17 градусов, а в Латгалии поднимется до +21, местами будет кратковременный дождь. В пятницу будет облачно, дождливо, причем во многих местах ожидается ливень, а температура составит +12.. +16 градусов.

В выходные будет дождь и порывистый западный ветер, до 15-18 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +11.. +16 градусов. В воскресенье днем ​​на Курземском побережье будет до +18 градусов, но ночи будут особенно прохладными — в субботу рано утром +6.. +11 градусов, а в воскресенье всего +4.. +9 градусов. Теплее будет на побережье Курземе и Рижского залива, где температура составит от +12 до +15 градусов.

На следующей неделе будет еще прохладнее, а в середине недели в Видземе температура воздуха днем может не достигать даже +10 градусов.

LSM
 

Добавить комментарий

 