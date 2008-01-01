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Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 11 сентября 2019 | 14:04
Во второй половине недели будет прохладно и дождливо
Во второй половине недели на территорию Латвии придут циклоны, поэтому будет облачно, ветрено, местами дождливо и прохладно, прогнозируют синоптики.
В четверг во второй половине дня температура у побережья будет +17 градусов, а в Латгалии поднимется до +21, местами будет кратковременный дождь. В пятницу будет облачно, дождливо, причем во многих местах ожидается ливень, а температура составит +12.. +16 градусов.
В выходные будет дождь и порывистый западный ветер, до 15-18 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +11.. +16 градусов. В воскресенье днем на Курземском побережье будет до +18 градусов, но ночи будут особенно прохладными — в субботу рано утром +6.. +11 градусов, а в воскресенье всего +4.. +9 градусов. Теплее будет на побережье Курземе и Рижского залива, где температура составит от +12 до +15 градусов.
На следующей неделе будет еще прохладнее, а в середине недели в Видземе температура воздуха днем может не достигать даже +10 градусов.
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