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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Новости Происшествия | 10 сентября 2019 | 20:44
Пьяная компания жестоко избила мужчину: пострадавший скончался
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в минувший понедельник в Дагде, в одной из квартир было найдено тело мужчины (1960 г.р.) со следами насильственной смерти. В ходе расследования полиция задержала троих подозреваемых.
Как отмечают в ЛРУП, задержанные — местные жители 1958, 1982 и 1991 г. р. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. По предварительным данным, компания распивала алкоголь и во время застолья вспыхнула драка. Один из участников конфликта был жестоко избит и чуть позже скончался.
В рамках расследования назначена экспертиза. Также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.
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