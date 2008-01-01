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Новости Происшествия | 10 сентября 2019 | 20:48
В квартире нашли сильно избитого мужчину: в тот же день он скончался
В конце августа сотрудники Латгальского регионального управления полиции получили информацию от Даугавпилсского отделения Службы неотложной медицинской помощи: они доставили в больницу мужчину (1957 г.р.), у которого констатировали политравму. По предположению медиков, его избили днем ранее, а затем он скончался, не приходя в сознание.
Полиция начала уголовный процесс и задержала подозреваемого 1968 г.р., ранее не попадавшего в поле зрения органов правопорядка. Выяснилось, что 27 августа он вместе с погибшим распивал алкоголь, затем они поссорились на бытовой почве, а позже словесная перепалка переросла в драку. Хозяину квартиры были нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Следствие продолжается.
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