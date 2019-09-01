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Новости Общество | 10 сентября 2019 | 20:18

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 4 по 10 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 12 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Devjatovskis Jānis Jēkabs (01.01.1942 - 03.09.2019)
Golubeva Lidija (30.12.1929 - 04.09.2019)
Goršanova Svetlana (05.02.1966 - 09.09.2019)
Kostandovs Pāvels (07.01.1947 - 08.09.2019)
Kučinskis Igors (12.08.1964 - 03.09.2019)
Kuļešs Vladimirs (23.03.1966 - 09.09.2019)
Lutinska Zinovija (11.11.1936 - 04.09.2019)
Ļarhs Mihkels (08.05.1952 - 02.09.2019)
Ovčiņņikovs Nikolajs (16.03.1959 - 03.09.2019)
Redliha Janīna (14.06.1966 - 04.09.2019)
Sergejevs Aleksandrs (02.01.1937 - 04.09.2019)
Timšāne Vilma (12.02.1937 - 03.09.2019).
 

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