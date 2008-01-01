Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 10 сентября 2019 | 20:13

На 10 сентября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор;

- администраторы отелей;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекарь (Медуми);

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автобуса;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главный налоговый инспектор;

- государственный инспектор;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- делопроизводитель;

- директор программы трансформации;

- директор футбольной школы;

- директор школы (Калупе);

- дорожно-строительный рабочий;

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заведующий складом;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по качеству;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-строители;

- инженеры-электрики;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневоды (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант клиентов по продажам;

- коптильщики мяса;

- кровельщик;

- кулинар;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по связям с общественностью;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик оборудования;

- мойщик окон;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- няня;

- опекун (работа в Калупе);

- опекун собак и кошек (работа в Демене);

- оператор газового терминала/ ремонтник;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор завода по производству напитков (работа в Риге);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор прядильной машины;

- оператор-учётчик;

- оператор хлебопекарного производства;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- переводчик;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощник кондитера;

- помощники поваров;

- посудомойка (работа в Риге);

- почтальон;

- председатель Сиротского суда;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- программисты;

- продавец-консультант;

- продавцы розничной торговли;

- продавцы рынка;

- производственный контролёр;

- путевой монтажник;

- птицевод (Рудзиши, Медуми);

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- рекламный агент;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- сельскохозяйственный рабочий (Ликсненская волость);

- складской рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлических конструкций;

- слесарь-монтажник;

- слесарь-ремонтник (Джуксте, Тукумс);

- советник руководителя;

- сортировщик;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалисты по косметологии;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- телятник (Ликсненская волость);

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- торговый представитель;

- трактористы;

- уборщики;

- укладчик (работа в Кекаве);

- упаковщики;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- финансовые аналитики;

- член правления;

- члены Сиротского суда;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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