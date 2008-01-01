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Новости Культура | 10 сентября 2019 | 18:20
Открытие выставочного сезона приуроченного дню рождения Марка Ротко
20 сентября, в 16:00, под настроение празднования 116-го дня рождения Марка Ротко в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко будет открыт новый выставочный сезон – посвящение живописи.
Осенний выставочный сезон подразумевается как выставочный сезон Ротко. Осень это сезон богатого и красочного урожая, и ещё это пора, в которую родился художник Марк Ротко. Красочна, богата и наполнена живопись разных периодов творчества художника, как и живопись участников шести выставочных проектов Ротко центра в сентябре и октябре.
Этот выставочный сезон – Ода живописи, радости и торжеству, сбережённому и пронесённому через всю жизнь, пережитому и хранимому в воспоминаниях, задуманному и сотворённому – тому, о чём стоит продолжать говорить.
Юбилейный, умудрённый опытом выставочный проект Освальда Звейсалниека «Время жизни», такой же красочный и пёстрый как осенний полог листьев, указывает на свершённое и ещё предстоящее. Каждая работа выставки источает великую духовную и житейскую мудрость художника, простоту и человечность, которая свойственна художнику. Рядом соседствует яркая, но степенная выставка Эрдмут Блах (Германия) «Композиции. Ответить тьме». Художница Анита Мелдере, одна из основателей латвийской экспрессионисткой живописи, в своей юбилейной выставке «Я есть» предлагает ознакомиться со своими новейшими творениями, не осматривая назад, с уверенностью стремясь в будущее. Её живопись наполнена экспрессией, как и её сердце, что она и не скрывает, а особо подчёркивает в этом выставочном проекте.
Музыка ли это, поэзия ли – нет, это цвет, это содержание, это нескончаемый ответ. Мы в ответе за то, что совершили, желаем быть ответственны за происшедшее происходящее. Нас сопровождают воспоминания, на которых основывается наш опыт и личное восприятие сиюминутного. Разносторонний опыт и глубокие омуты воспоминаний открываются в художественном проекте из Литвы «X:Память».
Этой осенью экспозиции обогащает выставка «Непрерывная Одиссея…», автор – художник и филантроп из Монако Базиль Алкацци. Эта выставка – пристрастие художника к жизни, игре, вплетение литературы и флоры в композицию работ. Уникальность работ создаётся благодаря технике – живописи на грубой бумаге.
Течение жизни и времени в своей выставке «Песчинки и пустота» раскрывает объединение художников из России ДаДим. В выставке проводятся параллели между различными культурными наследиями и поиском смысла жизни, так же находится связь с Марком Ротко.
Марк Ротко вдохновлял и вдохновляет многих, он своего рода духовный ментор для художников, ощутимо влияющий на других одним своим творчеством, размышлениями, на которые ссылаются в литературе, так и в живописи. Бесспорно, Марк Ротко – предтеча абстрактного экспрессионизма.
Новые выставки доступны для посещения до 3-го ноября 2019 года.
20 сентября, во время официального открытия выставочного сезона, новые выставки можно будет посмотреть бесплатно, в остальное время – по стандартной цене.
25 сентября, отмечая день рождения художника Марка Ротко, в течение всего дня, все новые выставки Центра Ротко, а также постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство» можно будет посмотреть по акционным ценам.
Более подробная информация и аннотации выставок:
https://www.rothkocenter.com/ru/ekspozicii
Благодарим за поддержку: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, CAPAROL, SIA Valmiermuižas alus darītava, DEVONA.
Фото к публикации:
Анита Мелдере. Кипрей II, холст, масло, 165 x 135 cm, 2019.
Контактная информация:
Māris Čačka
maris.cacka@daugavpils.lv
+371 65430246
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