Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 сентября
Именины:
Албертине, Яусма / Анатолий, Анна
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1033 ()
|GBP
|0.8928 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.1849 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Мэр города поздравляет с Днем знаний!
Сегодня свои первые шаги в первый класс делают 858 учеников семнадцати школ города. Этот день для ни ...
2. Синоптики: в воскресенье будет более облачно и тепло
3. Сентябрьская и октябрьская ярмарка
4. В Даугавпилсе прошли спортивные выходные
5. В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок
6. Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон
7. В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой
8. Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс
9. Понедельник, 2 сентября: осень начинается с дождей
10. Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 сентября 2019 | 18:14
Георгий Сурков возвращается в Даугавпилсский театр со спектаклем «Человек из Подольска»
Даугавпилсский театр осуществил постановку пьесы российского драматурга Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». За эту пьесу автор в 2018 году получил «Золотую маску» в категории «Лучший драматург». Режиссер спектакля – Георгий Сурков, премьера состоится 5 октября в 18:00.
С Даугавпилсским театром Георгия Суркова связывает многолетнее сотрудничество: здесь он поставил спектакли «Пять вечеров» (три номинации «Ночи лицедеев-2017», в том числе в категории «Спектакль года: большая форма»), «Темные аллеи» (награда «Ночи лицедеев-2015» актрисе Елене Нетёсиной в категории «Дебют года»), «Это всё она…» (награда «Ночи лицедеев-2014» в категории «Спектакль года для детей или подростков») и другие.
Сюжет пьесы «Человек из Подольска» балансирует между полным абсурдом и пугающей реальностью: полиция без всяких объяснений и обвинений задерживает молодого человека. В участке начинается странный допрос, больше напоминающий абсурдный психотерапевтический сеанс, на котором задаются бессвязные и абсолютно не относящиеся к ситуации вопросы. Всё это ведет к переоценке главным героем своей жизни
Режиссер Георгий Сурков: «Пьеса заинтересовала меня своим абсурдным сюжетом – это невероятная, смешная, остроумная история с важным посланием о том, как мы не замечаем окружающую нас жизнь, пропускаем ее».
Одну из ролей в спектакле «Человек из Подольска» исполнит новая актриса Даугавпилсского театра Кристина Захарова, которую зрители знают как одну из солисток мюзикла «Джейн Эйр»; в главной роли Вадим Богданов, в остальных ролях заняты актеры Михаил Самодахов, Виктор Янцевич и Марис Корсиетс. В качестве сценографа и художника по костюмам в Даугавпилсском театре дебютирует Синтия Екабсоне, хореограф – Яна Яцука. Спектакль на русском языке.
Премьера – 5 октября в 18:00, ближайшие спектакли – 6 октября в 17:00 и 23 ноября в 18:00.
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Спектакль финансово поддержал Государственный Фонд культурного капитала.
Добавить комментарий