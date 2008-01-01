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Новости Культура | 10 сентября 2019 | 18:14

Георгий Сурков возвращается в Даугавпилсский театр со спектаклем «Человек из Подольска»

Даугавпилсский театр осуществил постановку пьесы российского драматурга Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». За эту пьесу автор в 2018 году получил «Золотую маску» в категории «Лучший драматург». Режиссер спектакля – Георгий Сурков, премьера состоится 5 октября в 18:00.

С Даугавпилсским театром Георгия Суркова связывает многолетнее сотрудничество: здесь он поставил спектакли «Пять вечеров» (три номинации «Ночи лицедеев-2017», в том числе в категории «Спектакль года: большая форма»), «Темные аллеи» (награда «Ночи лицедеев-2015» актрисе Елене Нетёсиной в категории «Дебют года»), «Это всё она…» (награда «Ночи лицедеев-2014» в категории «Спектакль года для детей или подростков») и другие.

Сюжет пьесы «Человек из Подольска» балансирует между полным абсурдом и пугающей реальностью: полиция без всяких объяснений и обвинений задерживает молодого человека. В участке начинается странный допрос, больше напоминающий абсурдный психотерапевтический сеанс, на котором задаются бессвязные и абсолютно не относящиеся к ситуации вопросы. Всё это ведет к переоценке главным героем своей жизни

Режиссер Георгий Сурков: «Пьеса заинтересовала меня своим абсурдным сюжетом – это невероятная, смешная, остроумная история с важным посланием о том, как мы не замечаем окружающую нас жизнь, пропускаем ее».

Одну из ролей в спектакле «Человек из Подольска» исполнит новая актриса Даугавпилсского театра Кристина Захарова, которую зрители знают как одну из солисток мюзикла «Джейн Эйр»; в главной роли Вадим Богданов, в остальных ролях заняты актеры Михаил Самодахов, Виктор Янцевич и Марис Корсиетс. В качестве сценографа и художника по костюмам в Даугавпилсском театре дебютирует Синтия Екабсоне, хореограф – Яна Яцука. Спектакль на русском языке.

Премьера – 5 октября в 18:00, ближайшие спектакли – 6 октября в 17:00 и 23 ноября в 18:00.

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Спектакль финансово поддержал Государственный Фонд культурного капитала.

Daugavpils

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