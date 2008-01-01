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Новости Культура | 10 сентября 2019 | 18:06

Выходные в Даугавпилсе - многообразие истории и искусства

В субботу, 14 сентября, Даугавпилс погрузиться в вихрь истории и искусства, отмечая Дни европейского наследия и праздник улицы Ригас, которые станут прелюдией к ежегодному фестивалю музыки и искусства «ReStArt».

В 14:00 в Даугавпилсской крепости начнется мероприятие «Николаевские ворота – живы!», приуроченное ко Дню европейского наследия. Темой этого года является реставрация, поэтому посетители смогут узнать о прошлых работах и будущих планах по обновлению Даугавпилсской крепости. Вместе с этим гости смогут насладиться демонстрацией старинных платьев и выступлением любительского театра «Искатель», а также заглянуть в мир летучих мышей.

Вечером каждый приглашается на праздник улицы Ригас, проведение которого уже стало красивой традицией. В этом году, в честь 130-летия предприятия SIA «Daugavpils ūdens», гулянья пройдут под знаком воды.

С 20:00 фасады старинных зданий на центральной пешеходной улице города осветятся праздничными огнями, и каждый, вне зависимости от возраста, сможет принять участие развлекательной программе. Участников фестиваля будут приветствовать полюбившиеся многим живые скульптуры. Самые любопытные смогут заглянуть в старинную ванную комнату и необычный подводный мир, а самые смелые встретятся с настоящими пиратами, которые захватят каскадный фонтан. Стреляя краской, каждый сможет создать свою художественную работу. В свою очередь SIA «Daugavpils ūdens» представит специально созданную историческую выставку о работе предприятия и проведет демонстрацию разной техники.

В рамках темы воды местные художники и приглашенные артисты представят программу на трех сценах: песни, танцы разных эпох и ансамбль звучащих колокольчиков из Вентспилса, который расскажет о путешествии одной капли во времени. В этот праздник оживет и стародавний элемент улицы Ригас – фонтан у католической церкви.

Организаторы как следует позаботились о том, чтобы красочная прогулка по улице Ригас превратилась в прекрасный вечер для всех и каждого, поэтому в празднике приглашают принять участие как горожан, так и гостей Даугавпилса.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

Daugavpils
 

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