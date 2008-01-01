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Новости Латвия | 10 сентября 2019 | 17:54

Вторник, 10 сентября: еще тепло, но уже не так солнечно

Сегодня в Латвии, по прогнозам, станет более ветрено, появится облачность, а на западе страны к вечеру пройдут дожди.

Температура воздуха днем составит 20-26 градусов. Ветер юго-восточной направления усилится до 6-19 метров в секунду.

В Риге днем максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер достигнет силы 8-16 метров в секунду. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.

LSM
 

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