Вторник, 10 сентября: еще тепло, но уже не так солнечно

Новости Латвия | 10 сентября 2019 | 17:54

Сегодня в Латвии, по прогнозам, станет более ветрено, появится облачность, а на западе страны к вечеру пройдут дожди.

Температура воздуха днем составит 20-26 градусов. Ветер юго-восточной направления усилится до 6-19 метров в секунду.

В Риге днем максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер достигнет силы 8-16 метров в секунду. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.

LSM

