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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
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Новости Латвия | 10 сентября 2019 | 17:54
Вторник, 10 сентября: еще тепло, но уже не так солнечно
Сегодня в Латвии, по прогнозам, станет более ветрено, появится облачность, а на западе страны к вечеру пройдут дожди.
Температура воздуха днем составит 20-26 градусов. Ветер юго-восточной направления усилится до 6-19 метров в секунду.
В Риге днем максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер достигнет силы 8-16 метров в секунду. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.
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