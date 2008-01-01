Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 сентября
Международный день красоты
Именины:
Бруно, Телма / Анфиса, Савва
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вам придется очень быстро шевелить мозгами. Обеспечьте надлежащий за ними уход, как бы не перегрелись.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1027 ()
|GBP
|0.8964 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.5679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Мэр города поздравляет с Днем знаний!
Сегодня свои первые шаги в первый класс делают 858 учеников семнадцати школ города. Этот день для ни ...
2. Синоптики: в воскресенье будет более облачно и тепло
3. Сентябрьская и октябрьская ярмарка
4. В Даугавпилсе прошли спортивные выходные
5. В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок
6. Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон
7. В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой
8. Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс
9. Понедельник, 2 сентября: осень начинается с дождей
10. Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 сентября 2019 | 23:04
Во вторник ожидается теплая, но ветреная погода
Во вторник в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако усилится ветер, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
В небе появятся тонкие облака, днем начиная с юго-запада страны увеличится количество облаков, местами, главным образом в Курземе, пройдет кратковременный дождь.
Ночью будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха составит +12..+18 градусов. Днем скорость порывов ветра достигнет 11-16 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +20..+23 градуса в западных краях и +24..+26 градусов — в остальной части страны.
В Риге во вторник небо будет частично затянуто облаками, однако осадков не ожидается. Днем скорость порывов южного, юго-восточного ветра составит до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет от +17 до +25 градусов.
Добавить комментарий