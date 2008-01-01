Во вторник ожидается теплая, но ветреная погода

Новости Латвия | 9 сентября 2019 | 23:04

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Во вторник в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако усилится ветер, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

В небе появятся тонкие облака, днем начиная с юго-запада страны увеличится количество облаков, местами, главным образом в Курземе, пройдет кратковременный дождь.

Ночью будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха составит +12..+18 градусов. Днем скорость порывов ветра достигнет 11-16 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +20..+23 градуса в западных краях и +24..+26 градусов — в остальной части страны.

В Риге во вторник небо будет частично затянуто облаками, однако осадков не ожидается. Днем скорость порывов южного, юго-восточного ветра составит до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет от +17 до +25 градусов.

Delfi