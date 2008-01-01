Латгальским Калкунам — 500 лет

Новости Общество | 9 сентября 2019 | 22:28

Пресс-фото Пресс-фото

Поселок Калкуны — центр Калкунской волости Даугавпилсского края — отпраздновал солидный юбилей: 500 лет. По такому случаю в поселке состоялось шествие, открылся памятный знак и был устроен праздник, объединивший разные поколения.

— Сейчас в Калкунской волости живут около двух тысяч человек, большинство из них — именно в поселке Калкуны, — рассказал Rus.Lsm.lv глава волости Освальд Курситис. — Наша волость — вторая по величине в Даугавпилсском крае, больше только Науенская, всего же волостей 18. На самом деле нам больше 500 лет, ведь люди наверняка здесь жили и до упоминания в письменных источниках. Я считаю, жизнь у нас кипит: в волости работает Ранденская основная школа, есть производства, занимающиеся переработкой рыбы и мяса, есть небольшое предприятие, производящее алкогольные напитки (спиртзавод в Калкунах был еще в царские времена, продукция получала награды в Риге и Москве, а местные жители купались в теплой браге во избежание ревматизма — Л. В.). Недавно открылось новое швейное производство с привлечением еврофондов. И сегодня очень юный житель Калкун снимет покрывало с памятного камня, таким образом соединятся прошлое, настоящее и будущее.

— Поселку очень нужны летняя эстрада и спортивный зал, у нас работают кружки и находится филиал Шпогской музыкально-художественной школы. Конечно, прекрасным центром культуры мог бы стать старый замок, но эта мечта, скорее, из разряда невыполнимых. По крайней мере, в ближайшее время. Хорошо, что удалось отремонтировать крышу и вернуть замку статус памятника архитектуры, на остальное нужно очень много денег. Пока что замок оживает лишь в Ночь музеев, — вступила в разговор Алла Изранова, менеджер по культуре Калкунской волости.

Среди праздничного оживления, длившегося весь день и завершившегося поздно вечером огненным шоу и салютом, автор Rus.Lsm.lv встретила даму в старинном платье. Она оказалась руководителем общественной организации Kalkuna Nova. «Мы подготовили передвижную выставку, рассказывающую об основных вехах истории села. Нас пока немного, организация существует около двух лет, мы очень хотим развиваться, дружить с историками, художниками, музыкантами и т. д. Я взяла в аренду заброшенное здание, где в советское время чинили тракторы, хочу привести его в порядок и создать творческое пространство Аугуст-плац. У Калкун богатейший потенциал, и я надеюсь на успех, — поделилась планами Светлана Смирнова.

ФАКТЫ

Первые письменные упоминания о Калкунской усадьбе датированы 1519 годом: тогда ливонский магистр фон Плеттенберг дал право владеть этими землями Иоганну фон Фелькерзаму. Род Фелькерзамов правил Калкунами до 1700 года, далее владельцем стал Отто Эрнст Кейзерлинг. В 1856 году усадьбу купил Аугуст фон Эттинген. Именно Эттинген пригласил главного архитектора Даугавпилса Вильгельма Неймана для строительства замка. Калкунский замок был построен в 1890-1892 годах, рядом разбит парк, вырыты пруды, в которых выращивали форель. Замок несколько раз менял хозяев, в 1920 году его национализировали, а в 1927-м открыли Гривский дом младенца. Во время Второй мировой войны в замке размещался госпиталь, с 1945 года — Дом ребенка. Сейчас части зданий занимает филиал «Калкуны» Государственного центра социального ухода и опеки «Латгале», главное же здание закрыто. Оно принадлежит Министерству благосостояния, и для реставрации нужные огромные средства.

Калкуны помнят много войн — от польско-шведской (1600-1629) до Второй мировой. В 1812 году в Калкунах хозяйничали французы, в начале июля здесь находился штаб маршала Удино, его войска штурмовали Динабургскую крепость. Через Калкуны во второй половине XIX — начале XX веков проходила Петербурго-Варшавская железная дорога.

И это всё — лишь небольшая часть богатой истории Калкун и Калкунской волости, которые ждут своих исследователей.

LSM