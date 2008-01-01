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Новости Политика | 9 сентября 2019 | 22:23
Даугавпилс намерен выйти из Союза самоуправлений Латвии
В четверг, 12 сентября, Даугавпилсская дума примет решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений, сообщил в социальной сети Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Он отметил, что ежегодно Даугавпилс перечисляет Союзу самоуправлений Латвии (LPS) порядка 70-80 тысяч евро.
«Сегодня я больше не вижу ни одного аргумента, что бы город продолжал принимать участие в этой организации. Скажу открыто - LPS представляет и обслуживает узкие интересы, но никак не - интересны всех жителей, всех самоуправлений или как либо Латгалии. На лицо - отсутсвие поддержки Латгальской экономической зоны, хаотичная позиция по вопросам территориальной реформы и нежелание сокращать количество депутатов, неспособность отстоять даже детские обеды в школах. Раз уж в кулуарах за государственное финансирование идёт борьба по принципу «каждый сам за себя», то предпочитаю делать это открыто. На эти 70-80 тысяч евро в год - мы с большим удовольствием установим дюжину детских площадок», - написал мэр Даугавпилса в социальной сети Facebook.
Как сообщает агентство LETA, Даугавпилс рассматривает возможность выхода и из других организаций, в том числе Ассоциации крупных городов Латвии.
По данным архива LETA, в 2012 году из Союза самоуправлений Латвии вышла краевая дума Краславы, однако пять лет спустя она вновь вернулась в организацию.
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