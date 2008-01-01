В Даугавпилсе открыли памятник польскому герою Второй мировой

Новости Общество | 6 сентября 2019 | 22:47

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У одного из зданий Даугавпилсской государственной польской гимназии имени Ю. Пилсудского состоялось открытие памятника Владиславу Рагинису (1908-1939), польскому офицеру, герою Второй мировой войны, родившемуся в Двинске (Даугавпилсе).

На церемонию, прошедшую в четверг, 5 сентября, приехала большая делегация из Польши во главе с маршалом Сената Станиславом Карчевским. Участвовали и посол Польши в Латвии Моника Михалишин, и представители городского и краевого самоуправлений, Управления образования Даугавпилса — и многочисленные местные поляки, начиная с педагогов и учеников польской гимназии,.

Владислав Рагинис родился в Даугавпилсе, школу закончил в Вильнюсе, военное образование получил в Польше. На момент начала Второй мировой войны служил в корпусе охраны пограничья. В начале сентября 1939 года он командовал группой из примерно 700 солдат и 20 офицеров, державших оборону у местечка Визна в Восточной Польше, близ нынешних границ с Литвой и Белоруссией.

Численность наступавших нацистских частей превышала 42 тыс. солдат. Из 720 польских воинов погибло 650. Эту битву в Польше часто называют польскими Фермопилами. Исчерпав все возможности сопротивления, 10 сентября В. Рагинис покончил с собой. Он был посмертно награжден орденами в 1947-м, 1970-м и 2009-м годах; в 2012 году Рагинису было присвоено звание майора.

— Под Визной была система дотов, обшитых сталью, толщина стали — 20 сантиметров, — рассказал Rus.Lsm.lv автор памятника Ромуальд Гибовский. — Поэтому

я использовал в создании объекта металл, это особый материал, сейчас он немного тронут ржавчиной, но со временем еще больше проржавеет.

Памятник имитирует взрыв и трагическую судьбу Рагиниса: будучи тяжело раненым, он опутал себя проволокой, позволил врагам приблизиться и подорвал себя и их. Окрестности памятника в дальнейшем будут благоустроены, установят информационную табличку с фотографией героя и рассказом о нем.

Четверг вообще стал в Латгалии польским днем: делегация из Варшавы и посол Польши в Латвии возложили цветы к местам упокоения польских воинов в Даугавпилсе и Лауцесской волости Даугавпилсского края; поздравили с началом учебного года учеников польских гимназий Даугавпилса и Краславы, встретились с представителями польской диаспоры.

Продолжение следует: в субботу, 7 сентября, в Даугавпилсском университете пройдут Национальные польские чтения.

Инициатором этой акции в 2012 году выступил тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский, ее цель — объединить поляков, в том числе и зарубежных, и популяризировать польских классиков. На этот раз будут читать «Шарманку» Болеслава Пруса. «Нам помогла актриса и режиссер Моника Мариотти. Она итальяно-польского происхождения, в данный момент играет в спектакле Даугавпилсского театра и поставила нам режиссуру. Будет интересно и красиво. И маршал Карчевский снова к нам приедет», — поделилась с Rus.Lsm.lv руководитель Центра польской культуры Жанна Станкевич.

LSM