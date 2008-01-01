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Новости Происшествия | 7 сентября 2019 | 20:43

Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя: изъяли брагу и самогон

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Сотрудники Даугавпилсского участка полиции, реализуя оперативную информацию о возможном нелегальном производстве алкоголя, провели проверку в одной из квартир, где и обнаружили "точку".

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в одной из комнат стражи порядка обнаружили производство спиртных напитков, готовую продукцию и др. Всего полицейские конфисковали 552 литра браги, более 22 литров самогона, сахар и многое другое.

По подозрению в нелегальном производстве алкоголя задержан мужчина 1967 г.р. Установлено, что он торговал готовой продукцией в своей же квартире. Следствие продолжается.

Delfi

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