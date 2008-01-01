Подписан протокол о намерении для сотрудничества с Союзом глухих Латвии

Новости Общество | 6 сентября 2019 | 17:37

Вчера, 5 сентября, представители Даугавпилсского городского самоуправления приняли участие в круглом столе, организованном в Резекне обществом «Союз глухих Латвии». Темой дискуссии стала доступность информации для слабослышащих и глухих людей и возможное сотрудничество в этой сфере в рамках проекта «Укрепление деятельности СГЛ в рамках соблюдения прав человека».

В дискуссии принимали участие представители самоуправлений Даугавпилса, Резекне, Резекненской краевой думы и Резекненской академии технологий, а также члены разных региональных обществ.

Председатель правления СГЛ - президент Сандра Гереновская, дала презентацию о направлениях деятельности общества и указала на проблемы доступности и коммуникации, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха. В свою очередь руководитель проекта Айя Санникова представила цели и задачи проекта, а также мероприятия, проводимые в рамках его реализации.

В ходе дискуссии проводился интенсивный «мозговой штурм» на тему общественной осведомленности, понимания и отзывчивости в отношении людей с нарушениями слуха. В настоящее время самоуправления не приспособлены для общения с людьми, имеющими нарушения слуха, так как возникают трудности с привлечением специалистов - переводчиков языка жестов, - их очень мало.

Члены региональных обществ поделились своим опытом в контексте доступности социальной среды и общения с глухими людьми. Особо интересными стали примеры того, как слабослышащие и глухие люди решают свои проблемы в инстанциях самоуправления/государства без помощи сурдопереводчика. Далеко не многие знают, что восприятие письменных материалов для глухих дается с большим трудом. Поэтому им важно иметь кого-то, кто мог бы им помочь, используя язык жестов.

Представитель Резекненской академии технологий, доктор педагогических наук Марите Розенфелде, выразила свое видение того, как в будущем самоуправления могли бы привлекать сурдопереводчиков, обученных в их академии, для помощи в работе со слабослышащими людьми.

По окончании дискуссии представительница Даугавпилсской городской думы, и.о. руководителя Социальной службы Элита Кузьмина, подписала протокол о намерениях для дальнейшего сотрудничества с Латвийским союзом глухими в области улучшения доступа к информации для слабослышащих и глухих людей.

Даугавпилсская дума выражает большую благодарность обществу и лично Сандре Гереновской за возможность участия в дискуссии и работы во благо людей с нарушениями слуха для поднятия их уровня жизни.

Социальная служба Даугавпилса

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