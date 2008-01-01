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Новости Общество | 6 сентября 2019 | 17:34

Самоуправление планирует приобрести и восстановить санаторий «Межциемс»

5 сентября на заседании Финансового комитета Даугавпилсской городской думы рассмотрен и утвержден вопрос о подписании договора намерений по приобретению комплекса бывшего санатория «Межциемс». Предварительно состоялось выездное заседание Хозяйственного комитета, во время которого депутаты обследовали объект, оценив его состояние и возможности восстановления.

Здание уникальной водолечебницы было построено в 1883 году. Санаторий работал до начала 1990-х годов, но вот уже 30 лет не эксплуатируется. Его приобретение позволит самоуправлению ревитализировать исторически значимую территорию, которая сейчас находится в деградированном состоянии, и стимулировать развитие микрорайона.

Общая площадь комплекса составляет 5,6431 гектара, он состоит из главного корпуса площадью 1433 м2 и почти 20 кирпичных и деревянных зданий. Объект планируют приобрести за сумму, не превышающую 330 000 евро. К тому же, вложенные деньги вернутся в городской бюджет, так как нынешний владелец обязался направить полученные в результате продажи средства на погашение долга по налогу на недвижимость.

На данный момент рассматривается сразу несколько вариантов использования и развития территории. Здесь находится скважина целебной минеральной воды глубиной 580 метров. Планировка и конфигурация комплекса зданий подходит для любой коммерческой деятельности, от создания медицинского центра до обустройства туристических объектов и объектов общественного значения. Бывший санаторий расположен в живописном месте на берегу Даугавы, что позволяет создать комплекс отдыха на воде и променад для прогулок. Привлекая средства из фондов ЕС, есть все возможности создать здесь место отдыха, популярное среди местных и иностранных туристов.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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