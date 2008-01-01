Делегация Сената Польши посетила Даугавпилс

Новости Политика | 6 сентября 2019 | 17:21

5 сентября Даугавпилс с официальным визитом впервые посетил спикер Сената Польши Станислав Карчевский. В рамках этого визита польская делегация ознакомилась с деятельностью Даугавпилсской польской государственной гимназии и Центра польской культуры, отдала дань уважения поляками, погибшим за освобождение Даугавпилса, и пообщалась с представителями городского самоуправления.

Первым пунктом визита стал памятный крест польским воинам в Слободке, где в сопровождении посла Польши в Латвии Моники Михалишин, были возложены цветы. После этого делегация направилась в Центр польской культуры и польскую гимназию. У здания отремонтированной начальной школы по ул. Марияс 1Е состоялось торжественное открытие памятника герою Второй Мировой войны Владиславу Рагинису, работы Ромуальда Гибовского, за которой последовал осмотр учебного здания и спортивного зала.

Хотя ремонт здания для младших классов гимназии почти полностью завершен, окончательное разрешение на эксплуатацию должно быть получено от Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB).

Тендер на окончание работ в спортивном зале гимназии выиграла фирма SIA «Borg», которая должна закончить объект за три месяца с момента подписания договора. После этого какое-то время еще уйдет на завершение всех формальностей и проверок.

Благодаря слаженной работе Даугавпилсской думы, Сената Польши и фонда «Помощь полякам на Востоке», второе здание польской гимназии станет одним из самых современных учебных заведений в городе.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils

