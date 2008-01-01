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Новости Латвия | 6 сентября 2019 | 08:56

Пятница, 6 сентября: дожди и по-осеннему не жарко

Пресс-фото

В четверг в Латвию с запада пришел холодный атмосферный фронт, который к сегодняшнему утру пересечет всю страну, свидетельствует метеорологическая информация.

Во многих регионах пройдут небольшие дожди, а днем дождливо в основном будет на севере Латвии. Днем порывистый ветер будет дуть по всей стране.

Температура воздуха утром составит +11..+16 градусов, днем повысится до +17..+20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит от +14 градусов в утренние часы до +19 или +20 градусов днем.
 

LSM

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