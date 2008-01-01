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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 сентября
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Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
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Новости Латвия | 6 сентября 2019 | 08:56
Пятница, 6 сентября: дожди и по-осеннему не жарко
В четверг в Латвию с запада пришел холодный атмосферный фронт, который к сегодняшнему утру пересечет всю страну, свидетельствует метеорологическая информация.
Во многих регионах пройдут небольшие дожди, а днем дождливо в основном будет на севере Латвии. Днем порывистый ветер будет дуть по всей стране.
Температура воздуха утром составит +11..+16 градусов, днем повысится до +17..+20 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит от +14 градусов в утренние часы до +19 или +20 градусов днем.
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