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Новости Культура | 6 сентября 2019 | 22:42
Праздник главной улицы Даугавпилса пройдет под знаком воды
В субботу, 14 сентября, центральная улица Даугавпилса — Рижская — в шестой раз приглашает на свой праздник. На этот раз он посвящается 130-летию предприятия Daugavpils ūdens, и главной темой станет вода.
— Мы каждый год обыгрываем какую-то тему, — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель главного художника города Лига Чибле. — Была у нас почтовая тема, когда латвийская почта отмечала юбилей, в прошлом году мы вспоминали звезд, родившихся в Даугавпилсе, и сами старались почувствовать себя хоть немного звездами. Теперь вот вода. Формат праздника остается неизменным — это прогулка по Рижской улице, где всех ожидают разные сюрпризы. Например, у костела заработает фонтан, который в обычные дни не работает; будут выставки и фильмы, рассказывающие историю Daugavpils ūdens; мастер-классы, аниматоры, живые скульптуры — все будут с водным акцентом. Городские художники попробуют себя в роли неформальных музыкантов. Ну, и так далее. Главное — чтобы с неба вода не лилась…
Специальные гости праздника — ансамбль Saules zvani из Вентспилса, они расскажут «Историю одной капли» — так называется их перформанс.
Начало праздника в 20:00, он продлится как минимум два часа.
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