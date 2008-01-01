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Новости Происшествия | 5 сентября 2019 | 18:26

В Даугавпилсе в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок

Пресс-фото

В среду днем, 4 сентября в Даугавпилсе в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар, в котором погиб несовершеннолетний ребенок.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в 11.14 получили вызов на пожар в Латгале. Прибыв по указанному адресу, пожарные констатировали, что в многоэтажном жилом доме открытым пламенем горит квартира. У окон на верхних этажах стоят люди, так как их квартиры задымлены.

В работах по спасению людей и тушению огня было задействовано 20 спасателей и 7 пожарных машин.

С верхних этажей были эвакуированы 10 человек, из них двое переданы медикам скорой. Одновременно из здания были эвакуированы 15 человек.

В пожаре погиб малолетний ребенок. По неофициальной информации, поступившей в распоряжение портала grani.lv, погиб 8-месячный младенец. Еще один ребенок, а также взрослый человек доставлены в больницу.

В 14.15 пожар повышенной опасности был ликвидирован, сгорела квартира площадью 15 квадратных метров.

В Государственной полиции подтвердили информацию о пожаре с погибшим. Начат уголовный процесс по части 13-ой Уголовного закона "Преступления против здоровья". По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точные причины будут установлены в ходе следствия. Назначены необходимые экспертизы.

В этом году в пожарах погибли уже 54 человека, из них двое детей. Большинства трагедий можно было бы избежать, если бы в доме был установлен детектор дыма, указывают в ГПСС.

Делфи

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