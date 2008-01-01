Завершилась программа поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке»

Новости Культура | 5 сентября 2019 | 18:15

С окончанием школьных каникул и началом нового учебного года в Латгальсккой Центральной библиотеке и филиалах завершилась очередная летняя программа поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». Уже восьмой год подряд детям предлагалась широкая программа мероприятий для познавательного и занимательного времяпровождения летом, которая позволила узнать и попробовать много нового, получить массу ярких впечатлений и обрести новых друзей.

Мероприятия для индивидуальных участников программы проходили каждый четверг во всех шести филиалах Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ), в свою очередь тематические занятия для групп летних лагерей проводили по запросу не только филиалы, но и ЛЦБ, Информационный центр США и Семейный центр цифровых технологий. В программе поощрения чтения «Красное лето в библиотеке» в этом году приняли участие 243 индивидуальных участников и рекордное число участников из летних лагерей – 1775 ребят.

С 6 июня по 22 августа индивидуальные участники программы посещали литературные и тематические мероприятия, в рамках которых проводились викторины и конкурсы, творческие мастерские, турниры настольных игр и масса других интересных занятий. Все это позволило узнать много нового и познакомится с другими любителями познавательного и содержательного отдыха. По окончании программы самые активные ребята были награждены поощрительными призами.

Группы детских летних лагерей тоже активно использовали возможность посетить ряд тематических, интерактивных мероприятий. ЛЦБ приглашало погрузиться в тайны подводного мира, Информационный центр США призывал совместить освоение азов активного, здорового образа жизни с улучшением знаний английского языка, в то время как Семейный центр цифровых технологий предлагал веселье и приключения в рамках экспедиции по миру компьютерных технологий.

Самые яркие фотографии августовских мероприятий в филиалах ЛЦБ доступны здесь.

Программа поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке» продолжит свою работу в следующем году, когда библиотеки города снова призовут детей провести каникулы с пользой и радостью. До встречи!

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

654 76345

inga.gedzune@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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