«Артишок-2019»: спорт, танцы, эксперименты и «Bermudu divstūris»

Новости Культура | 5 сентября 2019 | 18:11

В эту субботу, 7 сентября, все любители активного и интересного отдыха приглашаются в парк Дубровина, где с 12:00 до 22:00 пройдет главный молодежный фестиваль года «Артишок - 2019». Молодежный отдел городской думы, являющийся традиционным организатором этого события, подготовил обширную программу на любой вкус.

Фестиваль «Артишок» организуется с целью ознакомить молодых ребят с возможностями полезного и интересного времяпрепровождения в Даугавпилсе, поддерживая широкий круг интересов, творческий подход и активный, здоровый образ жизни. Молодежные организации будут проводить самые разные мероприятия и мастерские, на которых можно будет увидеть вдохновляющие демонстрации, мастер-классы, шоу и спортивные соревнования. Веселая атмосфера фестиваля будет поддерживаться музыкой, и другими выступлениями на большой сцене.

День начнется со спортивной ноты. С 12:00 можно будет попробовать свои силы в разных дисциплинах: в боксе, футболе, хоккее, гребле и гиревом спорте. Чтобы принять участие в этих соревнованиях, нужно будет зарегистрироваться на месте.

С 15.00 до 18.00 пройдут презентации молодежных организаций Даугавпилса, Риги и других городов. Любители танцев смогут попробовать движения хип-хоп и современных танцев, посмотреть на мастер-классы по брейк-дансу и отдаться горячим ритмам зумбы, в свою очередь ценители музыки – попробовать себя в роли диджея. Также будет организовано несколько творческих мастерских. Фанаты техники наверняка оценят эксперименты с электричеством, смогут посетить выставку необычных автомобилей и изучить конструкцию электрических скутеров.

Чтобы не потеряться в вихре праздника, организаторы разработали специальную карту, которая поможет найти самое подходящее для вас развлечение. Она будет доступна прямо на месте проведения мероприятия и на порталах www.daugavpils.lv, и www.jaunatne.daugavpils.lv.

В 18.00 на главной сцене в парке Дубровина начнутся представления молодых даугавпилсских талантов. Они выступят на разогреве у популярной группы „Bermudu divstūris”, концерт которой начнется в 20:00. Закроет программу фестиваля DJ STYLEZZ (Москва).

Участие во всех мероприятиях - бесплатно. Дополнительная информация на сайте Молодежного отдела www.jaunatne.daugavpils.lv или по телефонам 26075318 и 654 22300.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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