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Новости Культура | 5 сентября 2019 | 10:50

Новый творческий сезон открывает концерт Дней белорусской культуры

ЦБК

В субботу, 7 сентября 2019 года, в 14.00, в концертном зале Дома Единства пройдет праздничный концерт Дней белорусской культуры в Латвии, который открывает новый творческий сезон Белорусского дома в Даугавпилсе.

Дни белорусской культуры в Латвии проходят ежегодно осенью под эгидой Союза белорусов Латвии во всех городах страны, где активно работают белорусские диаспоры. В этом году Дни белорусской культуры проходят под знаком 100-летия белорусской национальной государственности.

В первую субботу золотой осени зрителей своими песнями, танцами, стихами порадуют местные авторы и белорусские творческие коллективы: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», детская студия «Скарбница».

На концерте выступит зажигательный ансамбль «Завируха» Екабпилсского белорусского общества «Спатканне» - давний, надежный партнер Центра белорусской культуры и Белорусского общества «Уздым».

В качестве почетных гостей выступит народный ансамбль «На панадворку» из Браслава, с которым ЦБК и «Уздым» соединяют многолетние партнерские связи.

Сердечно приглашаем на белорусский концерт, который пройдет в субботу 7 сентября, в 14.00, в концертном зале Дома Единства (Даугавпилс, ул.Ригас, 22а)! Отличное настроение обещаем!
Организатор: Даугавпилсский Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Белорусским культурно-просветительным обществом «Уздым».

Вход свободный.

На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосъемка.
 

Центр белорусской культуры

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