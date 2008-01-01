Приглашает фестиваль белорусской авторской песни!

Новости Культура | 5 сентября 2019 | 10:47

Пресс-фото Пресс-фото

В пятницу, 6 сентября 2019 года, в 16:00, в концертном зале даугавпилсского Арт-центра имени Марка Ротко (ул.Михаила, 3) состоится I Международный фестиваль белорусской авторской песни, в котором примут участие авторы и исполнители из Латвии, Беларуси и Литвы.

Движение философской авторской песни активно развивается, и белорусское общество «Уздым» организует в Даугавпилсе форум для объединения бардов Латвии и Беларуси, популяризации современной интеллектуальной песни.

В концерте примут участие барды из Даугавпилса – Сергей Соловьев, Анатолий Галлер, Мария Гербредере, Анатолий Байко, дуэт Елены Виткевич и Валерия Ермаченко; из Риги – Сергей Пичугин, из гЛиваны – дуэт Евгения Пашкевича и Лидии Знотыни, из г.Висагинас (Литва) – Сергей Шабадалов. Почетными гостями фестиваля станут известные белорусские барды Максим Ивкин и Змитер Бартосик (Минск).

Сердечно приглашаем на встречу с талантливыми авторами и исполнителями!

Проект «I Международный фестиваль белорусской авторской песни» белорусского общества «Уздым» реализуется при содействии Фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы.

"Уздым"