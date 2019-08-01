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Новости Общество | 5 сентября 2019 | 09:40

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 28 августа по 3 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 9 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Juršeniene Broņislava (26.10.1941 - 28.08.2019)
Kaziņeca Janīna (10.12.1934 - 30.08.2019)
Kims Boriss (02.03.1947 - 28.08.2019)
Kurmeļovs Arkādijs (15.12.1954 - 30.08.2019)
Limane Tekla (22.11.1932 - 02.09.2019)
Morozs Valerijs (13.03.1953 - 26.08.2019)
Svarinskis Mikus (15.04.1934 - 31.08.2019)
Svidinska Gonorata (05.01.1941 - 30.08.2019)
Veselovs Jevgeņijs (21.12.1952 - 01.09.2019).
 

D-fakti.lv

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