Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 сентября
Именины:
Клаудия, Персийс, Вайда / Елизавета
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1018 ()
|GBP
|0.9026 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.1531 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
В Даугавпилсе — встречи с поэтами и презентации сборников стихов
Вторая неделя первого месяца осени в Даугавпилсе пройдет под знаком стихов — с 9 по 14 сентября всех ...
2. Пограничный пункт Патарниеки преобразится
3. Минимальная оплата труда педагогов повышена до 750 евро
4. Заместитель председателя городской Думы Янис Дукшинский посетил Даугавпилсскую 12 среднюю школу и Даугавпилсскую русскую среднюю школу-лицей
5. Президент поздравил латвийцев с Днем знаний
6. Уже в первый школьный день Латвии достигнет холодный атмосферный фронт
7. Сентябрьская и октябрьская ярмарка
8. В Даугавпилсе прошли спортивные выходные
9. Мэр города поздравляет с Днем знаний!
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 сентября 2019 | 09:38
Четверг, 5 сентября: вновь теплеет
В четверг в Латвии из-за небольшого усиления южного ветра температура воздуха повысится до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.
День будет более солнечным на востоке страны, а в Курземе местами ожидается дождь. После обеда и вечером кратковременный дождь возможен и в других районах Латвии.
В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер усилится до 12 м/с. Днем потеплеет до +24.
Добавить комментарий