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Новости Латвия | 5 сентября 2019 | 09:38

Четверг, 5 сентября: вновь теплеет

meteolapa.lv

В четверг в Латвии из-за небольшого усиления южного ветра температура воздуха повысится до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.

День будет более солнечным на востоке страны, а в Курземе местами ожидается дождь. После обеда и вечером кратковременный дождь возможен и в других районах Латвии.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер усилится до 12 м/с. Днем потеплеет до +24.
 

LSM

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