Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 3 сентября 2019 | 21:46

На 3 сентября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администраторы;

- администраторы отелей;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекарь (Медуми);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автобуса;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главные налоговые инспекторы;

- государственный инспектор;

- дамский парикмахер;

- дворник;

- директор программы трансформации;

- директор футбольной школы;

- директор школы (Калупе);

- дорожно-строительный рабочий;

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по качеству;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-строитель;

- инженер-электрик;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневоды (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант клиентов по продажам;

- коптильщики мяса;

- кровельщик;

- кулинар;

- кухонный рабочий;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по связям с общественностью;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик оборудования;

- мойщик окон;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясник (работа в Германии);

- опекун (работа в Калупе);

- оператор ввода данных;

- оператор газового терминала/ ремонтник;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор завода по производству напитков (работа в Риге);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор прядильной машины;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- оценщик недвижимости (работа в Латгальском регионе);

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- переводчик;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощник кондитера;

- помощники поваров;

- посудомойка (работа в Риге);

- почтальон;

- председатель Сиротского суда;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель группы интересов;

- преподаватель латышского языка;

- программисты;

- продавцы розничной торговли;

- продавцы рынка;

- птицевод (Рудзиши, Медуми);

- работник по выращиванию зерновых;

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- сельскохозяйственный рабочий (Ликсненская волость);

- складской рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлических конструкций;

- слесарь-монтажник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальный работник;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалисты по косметологии;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- телятник (Ликсненская волость);

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- трактористы;

- уборщики;

- укладчик (работа в Кекаве);

- упаковщики;

- установщик солнечных панелей (командировки в Германию);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- финансовый аналитик;

- члены Сиротского суда;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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