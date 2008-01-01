Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 сентября

Именины:
Белла, Берта / Авраамий, Александр

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
14 .. 16 C
День
14 .. 16 C
Вечер
13 .. 15 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

На 27 августа 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистр ...

2. Неделя обещает быть жаркой — синоптики

3. Вторник, 27 августа: жаркое лето продолжается

4. Ушли в мир иной...

5. Среда, 28 августа: жара не отступает

6. Заместитель председателя городской Думы Янис Дукшинский посетил Даугавпилсскую 12 среднюю школу и Даугавпилсскую русскую среднюю школу-лицей

7. Пограничный пункт Патарниеки преобразится

8. В Даугавпилсе — встречи с поэтами и презентации сборников стихов

9. Минимальная оплата труда педагогов повышена до 750 евро

10. Президент поздравил латвийцев с Днем знаний

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 3 сентября 2019 | 21:38

В среду станет немного теплее

D-fakti.lv

В среду, 4 сентября, в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, а температура воздуха днем будет немного выше, чем во вторник, прогнозируют синоптики.

Ночью и в первой половине дня в Курземе пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются ливни. Во второй половине дня дождь местами пройдет и в центральной части страны.

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, в восточных районах страны образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +7..+11 градусов, на побережье и в Курземе - +11..+16 градусов.

Днем ожидается слабый или умеренный ветер, температура воздуха составит +18..+22 градуса.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшое и переменчивое количество облаков, без существенных осадков.

Ночью будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит +12 градусов, в пригороде она опустится до +9..+11 градусов.

Днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 