В среду станет немного теплее

Новости Латвия | 3 сентября 2019 | 21:38

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В среду, 4 сентября, в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, а температура воздуха днем будет немного выше, чем во вторник, прогнозируют синоптики.

Ночью и в первой половине дня в Курземе пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются ливни. Во второй половине дня дождь местами пройдет и в центральной части страны.

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, в восточных районах страны образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +7..+11 градусов, на побережье и в Курземе - +11..+16 градусов.

Днем ожидается слабый или умеренный ветер, температура воздуха составит +18..+22 градуса.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшое и переменчивое количество облаков, без существенных осадков.

Ночью будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит +12 градусов, в пригороде она опустится до +9..+11 градусов.

Днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.

TVnet.lv