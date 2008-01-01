Мэр города поздравляет с Днем знаний!

Новости Общество | 2 сентября 2019 | 19:34

Сегодня свои первые шаги в первый класс делают 858 учеников семнадцати школ города. Этот день для них самих, их родителей, бабушек и дедушек станет незабываемым – как один из самых важных этапов жизни.

Ведь впереди столько нового и любопытного, неизведанного и интересного – с хорошими друзьями и приключениями.

Дети более старших классов после длительных каникул снова наполнят коридоры радостным смехом – с любопытством о том, каким все-таки будет этот новый учебный год. Для каждого, конечно же, он будет разным, так как каждый ребенок – индивидуальность, но с уверенностью скажу – у нас всех начнется время новых открытий.

Дорогие родители! Даугавпилс, правда, может гордится своими детьми, и они доказали это не раз. Наши школы ежегодно занимают высшие ступени рейтингов по стране. Наши дети на олимпиадах своими результатами завоевывают высокие места. Например, сегодня ученики 3-й школы, Русского лицея и 13-й школы участвуют в Международной олимпиаде по химии, физике, информатике и математике наравне с такими городами, как Нью-Йорк, Дели, Хельсинки, Шанхай, Берлин, Москва, Мадрид и т. д. Только дружба и взаимопонимание позволит нам вместе добиваться лучших результатов в образовании, в частности, и для города в целом.

Я хочу уверить вас, что несмотря на грядущие изменения в сфере образования, диктуемые разными министерствами – наш город будет стоять за своих. Все то, что у нас попытаются отнять – мы будем отстаивать. Город найдет деньги на продолжение программы бесплатных обедов в школах, даже если кто-то там, в правительстве, захочет эти деньги потратить на новую тюрьму.

Уважаемые педагоги! Будьте более активными и боритесь за свои права. Учите своим примером бороться – своих учеников. Ваш труд, как и труд многих других профессий, сегодня недооценен, но без вас у нас скоро не будет того, кто из наших детей выучит столь необходимых врачей.

В этот день я всем хочу пожелать упорства и больше знаний! С праздником вас!

С уважением, мэр Даугавпилса

Андрей Элксниньш

Daugavpils

