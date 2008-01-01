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Новости Общество | 2 сентября 2019 | 19:21

Сентябрьская и октябрьская ярмарка

21 сентября и 19 октября 2019 года Даугавпилсское Управление коммунального хозяйства организует ярмарки на улице Ригас. Место организации торговли – участок ул.Ригас от ул.Циетокшня до ул.Стацияс, в зависимости от востребованности торговых мест. Торговля будет проходить с 10.00 до 16.00.

Заявки на участие в сентябрьской ярмарке принимаются до 16.00 17 сентября, в октябрьской – до 16.00 15 октября.

Соблюдая указанные сроки, заявку можно подать специалисту окружающей среды УКХ Татьяне Ливчане по электронной почте tatjana.livcane@daugavpils.lv. Заявление должно быть заполнено в электронном виде, подписано и отсканировано в формате pdf.

Daugavpils
 

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