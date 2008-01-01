В Даугавпилсе прошли спортивные выходные

Новости Спорт | 2 сентября 2019 | 19:12

В субботу, 31 августа, в Центральном парке впервые прошел Даугавпилсский фестиваль спорта. В парке царствовали спорт, дух соревнований и положительные эмоции. В фестивале приняло участие большое количество спортсменов, спортивных обществ, зрителей и болельщиков.

Даугавпилсская Спортивная школа познакомила со своими спортивными секциями, рассказала о приеме в новом учебном году, а также предоставила другую актуальную информацию. Прошли демонстрации многих видов спорта: состоялся небольшой турнир по волейболу, а тяжелоатлеты, борцы и фехтовальщики провели открытые тренировки. Второй день соревнований за Кубок думы по боксу также был специально проведен во время фестиваля. Мастера художественной и спортивной гимнастики порадовали посетителей фестиваля показательными выступлениями. У палаток спортшколы постоянно наблюдалось оживление.

Ознакомили со своей деятельностью также спортивные общества и клубы. Большой интерес посетителей вызвал моторный спорт – спидвей и автоспорт. Многие общества и клубы после мероприятия рассказали, что за время фестиваля значительно расширили круг участников и спортсменов.

Параллельно спортивному фестивалю проходили соревнования силачей «Best Nordic Strong Man»: за звание самого сильного спортсмена боролись 7 участников. Победил Артис Пливда. В перерывах между выступлениями силачей маленькие и взрослые участники праздника могли опробовать свои силы в упражнениях и получить призы.

На протяжении всего дня также проходил последний этап чемпионата по стритболу.

Посетители фестиваля, которых особенно интересуют вопросы здоровья, могли посетить палатку, где проходило обсуждение онкологических заболеваний и мер профилактики. Специалист по питанию проводил лекцию и отвечал на вопросы.

Цель фестиваля была достигнута: посетители узнали о возможностях заниматься различными видами спорта в нашем городе, многие выбрали самую подходящую для себя секцию и записались в неё.

Daugavpils

