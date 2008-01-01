Бесплатные обеды для младшеклассников сохранятся — министр

Новости Латвия | 2 сентября 2019 | 18:53

Бесплатные обеды для учеников начальных и даже основных школ уже сейчас в 70% случаев обеспечивают самоуправлениями, поэтому родителям не стоит опасаться резких изменений, заявила на Латвийском радио 4 министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП), комментируя идею отказа государства от финансирования школьного питания.

Глава Минобразования пояснила свою позицию в связи с бесплатными обедами для школьников:

«Я думаю, кому надо меньше всего волноваться – это школьникам 1–4-х классов и их родителям. Другое дело, что разговоры с самоуправлениями (о том, кто обеспечивает бесплатные обеды) начались с момента моего вступления в должность.

Есть данные, которые свидетельствуют, что уже сейчас примерно 70 процентов самоуправлений обеспечивают эти обеды до девятого класса. Это вопрос о том, насколько качество предоставляемого образования зависит от бесплатных обедов. Есть самоуправления, которые обеспечивают бесплатные обеды для школьников всех классов — может быть, надо изучить вопрос и снизить социальное неравенство, и ориентироваться на тех, кому дается меньше. Для них мы можем не только компенсировать, но и дать такую возможность».

Кроме того, Шуплинска заявила, что дискуссии о дальнейшем увеличении зарплат учителей с 1 января следующего года будут продолжаться. По ее словам, в настоящий момент в проектом бюджета 2020 года минимальная ставка учителя установлена в размере 750 евро:

«Минимальная зарплата учителя с этого момента больше не будет 710 евро, а составит 750 евро. В бюджетном запросе, внесенном в проект бюджета (2020 года), содержится сумма, которая необходима для обеспечения зарплаты в размере 750 евро. Борьба, немного, идет за увеличение зарплат в 2020 году, но очень надеюсь (...), что совместными усилиями нам удастся достичь того, к чему мы шли на протяжении этого года».

Как уже отмечал Rus.lsm.lv, профсоюз работников образования и науки намерен потребовать у Министерства образования сдержать те обещания, которые были даны весной этого года – минимальная ставка учителей должна продолжать расти и в 2020 году, заявила профсоюзный лидер Инга Ванага.

LSM

