Понедельник, 2 сентября: осень начинается с дождей

Новости Латвия | 2 сентября 2019 | 18:48

Первый день нового учебного года будет пасмурным, а местами – дождливым, прогнозируют синоптики.

В течение дня холодный атмосферный фронт будет пересекать Латвию в восточном направлении, из-за чего небо затянет тучами. Местами ожидаются краткосрочные дожди и грозы.

Ветер будет задувать с запада и северо-запада.

Максимальная температура днем достигнет +19..+22 в Курземе, и до +24..+28 градусов в центральных и восточных районах страны.

В Риге в понедельник с утра будет солнечно, но к обеду тучи принесут дождь. Возможна гроза. Днем воздух прогреется до +27 градусов, но уже к вечеру может похолодать до +17 градусов.

LSM

