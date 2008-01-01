Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 сентября
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Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 сентября 2019 | 18:48
Понедельник, 2 сентября: осень начинается с дождей
Первый день нового учебного года будет пасмурным, а местами – дождливым, прогнозируют синоптики.
В течение дня холодный атмосферный фронт будет пересекать Латвию в восточном направлении, из-за чего небо затянет тучами. Местами ожидаются краткосрочные дожди и грозы.
Ветер будет задувать с запада и северо-запада.
Максимальная температура днем достигнет +19..+22 в Курземе, и до +24..+28 градусов в центральных и восточных районах страны.
В Риге в понедельник с утра будет солнечно, но к обеду тучи принесут дождь. Возможна гроза. Днем воздух прогреется до +27 градусов, но уже к вечеру может похолодать до +17 градусов.
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