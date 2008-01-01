Поздравление министра с началом учебного года

Новости Латвия | 2 сентября 2019 | 14:54

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В своем публичном поздравлении жителям Латвии с Днем знаний и новым учебным годом министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП) призвала всех в школьной семье говорить друг с другом. И чаще улыбаться — от всего сердца. Новый учебный год Латвии принесет большие перемены — всей системе образования, от детсадов до вузов.

Важно поддерживать друг друга, пишет Шуплинска: ученика — ученику, студенту — студента, но и учителя, и доцента, потому что у каждого бывают мгновения грусти, упадка и бессилия.

«Кажется, самая ожидаемая поддержка и возможность для улыбки — разговор. Если кто-то знает, как лучше организовать урок, освоить материал, закрепить навыки, освоить новое решение, спланировать проект — расскажите, действуйте! Потому что до тех пор, пока мы действуем, нет времени для скуки, осуждения других и бесконечных жалоб», — пишет министр.

То, как пройдет у каждого его учебный год, зависит от радости и смелости действовать, умения увлечься учебой.

«В школах будет год технологий, в высших школах — путь к открытости и ответственности. Будьте требовательны и ответственны! Чем больше вопросов, тем легче учителю или вузовскому преподавателю подобрать подходящий ключик к учебному процессу, к опыту и пониманию ученика», — пишет министр.

КОНТЕКСТ

По подсчетам Минобразования, в новом учебном году за парты сядут почти 215 тысяч школьников, первоклассников будет около 20 тысяч — примерно как и в прошлом году.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, 2019/20 учебный год для всего латвийского образования — особый, в нем продолжаются начатые реформы и начинаются новые, и остается еще много нерешенных проблем. В частности, кадровая.

Как ранее писал Rus.lsm.lv, министр образования Илга Шуплинска (НКП) считает важным приложить все усилия, чтобы увидеть, как идет реформа содержания образования в школах, как разработать цифровые учебные средства, которые соответствовали бы современным технологиям и были интересны школьникам. Компетентностный подход даст возможность детям развиваться разносторонне. А с 1 сентября 2020 года будет постепенно вводиться новый формат образования в средних школах. У учеников появится возможность получить всестороннее образование, а также содержание, отвечающее их интересам и дальнейшим жизненным планам.

В дошкольном образовании с этого года также постепенно внедряется компетентностный подход на всех трех этапах, соответствующих возрасту детей: от 1,5 до 3 лет, от 3 до 5 лет и от 5 до 6 лет.

С этого учебного года большие перемены ждут школы национальных меньшинств. С первого по шестой класс не менее половины учебных часов должны проводиться на латышском языке, для седьмого класса доля уроков на государственном языке должна составить 80%. Восьмые и девятые классы — тоже 80%, но с 2020 и 2021 года. Средняя школа — 10-й и 11-й класс — полностью переводится на латышский язык со следующего года, 12-й класс —с 2021 года. Эти перемены коснутся и учителей, и учеников. Преподавание во всех средних школах Латвии будет вестись только на латышском языке с 1 сентября 2021 года, предусматривают законодательные поправки.

Планы Минобразования вызвали протесты части общества и тревогу у специалистов, которые указывают на целый ряд связанных с этой реформой проблем. В частности, имеются опасения, что не хватит преподавателей, готовых работать по новой модели.

Что касается упорядочения сети школ (то есть их закрытия или реорганизации), то об этом сейчас ведутся переговоры министерства с самоуправлениями. Ранее министр Шуплинска заявила, что не планирует продолжать начатую при экс-министре Карлисе Шадурскисе реформу школьной сети — она была основана только на экономических подсчетах. Вместо этого министр встретится с представителями каждого краевого самоуправления индивидуально.

С этого года вырастет минимальная зарплата педагогов: вместо 710 евро — 750. Но будет ли прибавка и в следующем году, пока неизвестно.

LSM