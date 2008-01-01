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Новости Латвия | 1 сентября 2019 | 18:58

Президент поздравил латвийцев с Днем знаний

LETA

Президент Латвии Эгил Левитс поздравил с Днем знаний школьников, студентов, а также учителей и преподавателей, пожелав создавать Латвию как одно из современнейших государств мира.

В поздравлении, разосланном Канцелярией президента, глава государства пожелала преподавателям выносливости, терпения и энтузиазма, обогащая Латвию любознательными молодыми людьми.

«Я уверен, что в профессию учителя приходят избранные – те, кого характеризует желание превращать молодые умы в мудрых людей с собственным взглядом на мир. Хочу лично поблагодарить каждого из вас! Вы передаете нашему молодому поколению знания, но в ваших силах давать и представление о демократии и гражданском самосознании. Таким образом вы помогаете создавать Латвию современной и долгосрочной страной Северной Европы», - отметил Левитс.

Школьникам и студентам президент пожелал помнить и о жизни вне школы:

«Школа и университет создают ваше «я» в мире. Уже через несколько лет после окончания школы или университета вы будете теми, кто будет создавать Латвию как одно из современнейших государств мира. (..) Школа важна, но я призываю вас не забывать, что есть жизнь и за пределами школы – образование по интересам, добровольная работа, развлечения, время с семьей и друзьями».

LSM
 

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