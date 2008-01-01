Новости Латвия | 1 сентября 2019 | 18:38

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С сегодняшнего дня минимальная оплата труда педагогов повышена до 750 евро, и прирост зарплат коснется почти 50 тысяч учителей, сообщает ЛЕТА.

Повышение минимальной заработной платы распространятся на 24 129 педагогов общеобразовательных учреждений, 12 159 педагогов дошкольного образования, 2 426 педагогов учреждений профессионального образования, 7 350 педагогов образования по интересам и 4 144 педагогов образования профессиональной направленности.

Финансирование для повышения зарплат педагогов предусмотрено на четыре месяца этого года — с сентября до конца декабря. 6,9 млн евро на эти цели выделено из перераспределяемого финансирования в процессе выполнения бюджета текущего года, еще 714 тыс. евро найдены в бюджете Министерства образования и науки.

Чтобы обеспечить финансирование повышения минимальной зарплаты педагогов до 750 евро в 2020 году и в дальнейшем, необходимо почти 23 млн евро. Согласно предыдущим решениям правительства, вопрос о повышении минимальной ставки учителей в 2020 году и в последующие годы будет рассматриваться в процессе разработки законопроекта о госбюджете на будущий год и рамок среднесрочного бюджета.

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