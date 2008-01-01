Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 сентября

День знаний

Именины:
Ауструмс, Илмарс, Илута / Август, Андрей

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Вы сегодня будете энергичны, а посему постоянно будете волонтером. Главное - не зацикливайтесь на одном и том же деле. Вы способны на большее.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
13 .. 15 C
Утро
17 .. 19 C
День
22 .. 24 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Сменен член правления АО «Daugavpils Siltumtīkli»

26 августа состоялось собрание акционеров предприятия «Daugavpils siltumtīkli». Решением держателей ...

2. Планируется установить новые знаки при въезде в Даугавпилс

3. Вторник, 27 августа: жаркое лето продолжается

4. Неделя обещает быть жаркой — синоптики

5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

6. Понедельник, 26 августа: станет жарче

7. Ушли в мир иной...

8. Заместитель председателя городской Думы Янис Дукшинский посетил Даугавпилсскую 12 среднюю школу и Даугавпилсскую русскую среднюю школу-лицей

9. Среда, 28 августа: жара не отступает

10. Пограничный пункт Патарниеки преобразится

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 1 сентября 2019 | 18:38

Минимальная оплата труда педагогов повышена до 750 евро

Пресс-фото

С сегодняшнего дня минимальная оплата труда педагогов повышена до 750 евро, и прирост зарплат коснется почти 50 тысяч учителей, сообщает ЛЕТА.

Повышение минимальной заработной платы распространятся на 24 129 педагогов общеобразовательных учреждений, 12 159 педагогов дошкольного образования, 2 426 педагогов учреждений профессионального образования, 7 350 педагогов образования по интересам и 4 144 педагогов образования профессиональной направленности.

Финансирование для повышения зарплат педагогов предусмотрено на четыре месяца этого года — с сентября до конца декабря. 6,9 млн евро на эти цели выделено из перераспределяемого финансирования в процессе выполнения бюджета текущего года, еще 714 тыс. евро найдены в бюджете Министерства образования и науки.

Чтобы обеспечить финансирование повышения минимальной зарплаты педагогов до 750 евро в 2020 году и в дальнейшем, необходимо почти 23 млн евро. Согласно предыдущим решениям правительства, вопрос о повышении минимальной ставки учителей в 2020 году и в последующие годы будет рассматриваться в процессе разработки законопроекта о госбюджете на будущий год и рамок среднесрочного бюджета.

Делфи

Добавить комментарий

 