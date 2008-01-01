Уже в первый школьный день Латвии достигнет холодный атмосферный фронт

Новости Латвия | 1 сентября 2019 | 18:33

Пресс-фото Пресс-фото

Уже в понедельник, 2 сентября, Латвию с запада начнет пересекать холодный атмосферный фронт с дождевыми тучами, однако в целом осадков на следующей неделе будет мало, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе, Земгале и Видземе. В августе меньше всего дождей было в Курземе, больше всего — на юго-востоке страны. Август стал пятым месяцем в этом году, когда количество осадков в стране в целом меньше нормы. Засуха во многих местах продолжается с прошлого года, который был самым сухим годом в истории метеорологических наблюдений в Латвии.

В ближайшие сутки в Латвию с запада придет холодный атмосферный фронт, который наметит начало осени. В первый школьный день в центральных и восточных регионах страны воздух еще прогреется до +24..+28 градусов, во многих местах пройдут дожди и грозовые ливни.

Уже во вторник по всей стране температура воздуха опустится ниже +20 градусов, а в последующие дни будет на несколько градусов выше. В отдельные дни на следующей неделе возможны небольшие дожди и туман.

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