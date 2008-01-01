Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 сентября
День знаний
Именины:
Ауструмс, Илмарс, Илута / Август, Андрей
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня, когда у вас появится острое желание над кем-нибудь пошутить (а уж в том, что оно появится, можете не сомневаться), приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Возможны последствия.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1036 ()
|GBP
|0.9056 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.415 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Сменен член правления АО «Daugavpils Siltumtīkli»
26 августа состоялось собрание акционеров предприятия «Daugavpils siltumtīkli». Решением держателей ...
2. Планируется установить новые знаки при въезде в Даугавпилс
3. Вторник, 27 августа: жаркое лето продолжается
4. Неделя обещает быть жаркой — синоптики
5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
6. Понедельник, 26 августа: станет жарче
8. Заместитель председателя городской Думы Янис Дукшинский посетил Даугавпилсскую 12 среднюю школу и Даугавпилсскую русскую среднюю школу-лицей
9. Среда, 28 августа: жара не отступает
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 сентября 2019 | 18:33
Уже в первый школьный день Латвии достигнет холодный атмосферный фронт
Уже в понедельник, 2 сентября, Латвию с запада начнет пересекать холодный атмосферный фронт с дождевыми тучами, однако в целом осадков на следующей неделе будет мало, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе, Земгале и Видземе. В августе меньше всего дождей было в Курземе, больше всего — на юго-востоке страны. Август стал пятым месяцем в этом году, когда количество осадков в стране в целом меньше нормы. Засуха во многих местах продолжается с прошлого года, который был самым сухим годом в истории метеорологических наблюдений в Латвии.
В ближайшие сутки в Латвию с запада придет холодный атмосферный фронт, который наметит начало осени. В первый школьный день в центральных и восточных регионах страны воздух еще прогреется до +24..+28 градусов, во многих местах пройдут дожди и грозовые ливни.
Уже во вторник по всей стране температура воздуха опустится ниже +20 градусов, а в последующие дни будет на несколько градусов выше. В отдельные дни на следующей неделе возможны небольшие дожди и туман.
Добавить комментарий