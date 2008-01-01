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Энергии, вами сегодня излучаемой, хватит, чтобы заменить пару электростанций. Однако решить занимающую вас проблему не удастся, пока вы не решитесь попробовать какой-то совершенно новый и абсолютно неожиданный подход.
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Новости Культура | 30 августа 2019 | 21:49
В Даугавпилсе — встречи с поэтами и презентации сборников стихов
Вторая неделя первого месяца осени в Даугавпилсе пройдет под знаком стихов — с 9 по 14 сентября всех приглашают на мероприятия ежегодных Дней поэзии.
— Начнутся Дни поэзии презентацией альманаха Dzejas dienas, — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко. — Он выйдет в 29-й (!) раз и по традиции объединит и людей уже с именем, и тех, кто делает в поэзии лишь первые шаги. Презентация сборника запланирована на 9 сентября, она пройдет во дворе городского краеведческого и художественного музея. А на следующий день, 10 сентября, в Арт-центре им. Марка Ротко даугавпилчанка Фаина Осина представит свою поэтическую книгу «Эхо каменной звезды».
Кроме этого, в Даугавпилс приедут литераторы из Риги Гунтар Рачс, Инга Гайле и Инесе Зандере (последняя встретится с маленькими читателями в детской библиотеке «Зилите»).
В день рождения Райниса — 11 сентября — будут возложены цветы к его памятнику в сквере Даугавпилсского университета, а также на могилу отца поэта, находящуюся на местном лютеранском кладбище. Праздничные мероприятия в этот день пройдут в доме-музее Райниса в Беркенеле (Даугавпилсский край), где Янис Плиекшанс (Райнис) провел детские годы.
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