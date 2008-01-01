Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 августа

Именины:
Алвис, Йоланта, Саманта / Мирон, Павел, Роза

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Энергии, вами сегодня излучаемой, хватит, чтобы заменить пару электростанций. Однако решить занимающую вас проблему не удастся, пока вы не решитесь попробовать какой-то совершенно новый и абсолютно неожиданный подход.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
День
23 .. 25 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Вторник, 27 августа: жаркое лето продолжается

Во вторник в Латвии не ожидается погодных изменений, во второй половине дня в Курземе и Земгале темп ...

2. 1 сентября вход в Даугавпилсский музей Шмаковки по особой цене

3. Сменен член правления АО «Daugavpils Siltumtīkli»

4. Планируется установить новые знаки при въезде в Даугавпилс

5. Приглашаем вас на вечеринку ко дню знаний!

6. На следующей неделе начнется реконструкция улицы Ригас напротив т/ц «Solo»

7. Детская няня как альтернатива очереди в детский сад

8. Неделя обещает быть жаркой — синоптики

9. У Daugavpils Siltumtīkli будет новый руководитель, заявил мэр

10. В думе чествовали Анастасию Кравченок

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 30 августа 2019 | 21:49

В Даугавпилсе — встречи с поэтами и презентации сборников стихов

D-fakti.lv

Вторая неделя первого месяца осени в Даугавпилсе пройдет под знаком стихов — с 9 по 14 сентября всех приглашают на мероприятия ежегодных Дней поэзии.

— Начнутся Дни поэзии презентацией альманаха Dzejas dienas, — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко. — Он выйдет в 29-й (!) раз и по традиции объединит и людей уже с именем, и тех, кто делает в поэзии лишь первые шаги. Презентация сборника запланирована на 9 сентября, она пройдет во дворе городского краеведческого и художественного музея. А на следующий день, 10 сентября, в Арт-центре им. Марка Ротко даугавпилчанка Фаина Осина представит свою поэтическую книгу «Эхо каменной звезды».

Кроме этого, в Даугавпилс приедут литераторы из Риги Гунтар Рачс, Инга Гайле и Инесе Зандере (последняя встретится с маленькими читателями в детской библиотеке «Зилите»).

В день рождения Райниса — 11 сентября — будут возложены цветы к его памятнику в сквере Даугавпилсского университета, а также на могилу отца поэта, находящуюся на местном лютеранском кладбище. Праздничные мероприятия в этот день пройдут в доме-музее Райниса в Беркенеле (Даугавпилсский край), где Янис Плиекшанс (Райнис) провел детские годы.

LSM

Добавить комментарий

 